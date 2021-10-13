В казанские МФЦ пришли толпы людей желающих подтвердить учетную запись на Госуслугах

Фото: соцсети

У казанских офисов МФЦ образовались очереди из людей, желающих подтвердить учетную запись на Госуслугах для получения QR-кода. В соцсетях люди делятся кадрами из разных офисов МФЦ, на которых толпы людей буквально штурмуют организации.

Стоя в толпе, люди спорят друг с другом, кто стоял в очереди и за кем.

Фото: соцсети

В Минцифре Татарстана напомнили, что подтвердить свою учетную запись можно не выходя из дома через мобильное приложение банка Сбербанк, Ак Барс Банк, Тинькофф Банк, Банк ВТБ, Почта Банк, ПСБ Банк, МТС Банк, СКБ Банк и Банк Авангард.

Например в «Сбербанк Онлайн» необходимо задать в поиске «Регистрация на Госуслугах», проверить личные данные — номер телефона, паспорт, СНИЛС, электронную почту. Затем подтвердить регистрацию с помощью бесплатного СМС. С номера 0919 вам придет СМС с кодом подтверждения от Госуслуг. Отправьте этот код в ответном СМС. Это бесплатно. Через 30 минут можно будет проверить статус регистрации в Истории операций.

В приложении «Ак барс Онлайн» необходимо нажать на Профиль внизу экрана и выбрать виджет «Регистрация на госуслугах не выходя из дома». На экране откроется окно с данными. Необходимо проверить e-mail, СНИЛС и заполните другие пустые поля и поставить галочку в пункте «Даю согласие на обработку персональных данных». Затем нажать кнопку «Подтвердить».

Ольга Шагиева