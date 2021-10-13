В Челнах проходят обыски в здании «Камгэсэнергостроя»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах с утра проходят обыски в здании «Камгэсэнергостроя». Силовики оцепили именно ту часть, где находятся офисные помещения компании.

По словам арендаторов других помещений, обыски начались в девять утра. Сотрудников офисов пригласили стать понятыми. Причины, по которым проходят обыски, они не знают.

— Мы работаем на четвертом этаже, «КамГЭС» — на втором. Есть сотрудники, которых мы видим каждый день. Человек 10, может. Одни и те же люди. В том числе Сергей Павлович Ямашев, — рассказали Сhelny-biz.ru сотрудники офисов здания, в котором находится «Камгэсэнергострой».

Напомним, компанию хотят обанкротить. В июне 2021-го иск о признании банкротом «Камгэсэнергостроя» подало одно из крупнейших предприятий Набережных Челнов ООО «Евростиль». Сумма исковых требований составила более 19 млн рублей.

Следом о намерении обратиться в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании банкротом «Камгэсэнергостроя» сообщило московское ООО «Торговый дом Техника для склада». Такие планы имеются и у ООО «Горводзеленхоз» .

Татьяна Демина