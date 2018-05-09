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Рахматуллин Альберт Ильгизарович

Рахматуллин Альберт Ильгизарович

Общая информация

Родился 20 октября 1976 года в д. Русские Берлибаши Апастовского района ТАССР.

Образование:

1998 год — Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана (специальность «ветеринар» )

Трудовая деятельность:

В 1998 — 1999 гг. — главный ветеринарный врач совхоза «Кайбицкий» Кайбицкого района.
В 1999 — 2000 гг. — ветеринарный врач-эпизоотолог Кайбицкого районного государственного ветеринарного объединения.
В 2000 — 2004 гг. — начальник Кайбицкого районного государственного ветеринарного объединения.
В 2004 — 2012 гг. — генеральный директор ООО Агрофирма «Кубня» Кайбицкого района.
С марта 2012 г. — глава муниципального образования «Кайбицкий муниципальный район», председатель Совета Кайбицкого муниципального района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422330, Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы, Солнечный бульвар, 7
  • Телефон: (84370) 2-11-01
  • Email: kaybici.admin@tatar.ru
  • Сайт: kaybici.tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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