Иванов Дмитрий Алексеевич
Общая информация
Родился 05 августа 1972г. в с. Чистопольские Выселки Чистопольского района ТАССР.
Образование:
1991 год — Чистопольский совхоз-техникум (специальность «Механизация сельского хозяйства» )
2000 год — Казанский государственный педагогический институт( специальность«Физическая культура» )
2013 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «Инженер системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения» )
2011 год — Профессиональная переподготовка в ФГПО ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» ( магистр государственно-общественного управления )
2013 год — Стажировка в Колледже государственной службы Республики Сингапур
2015 год — курсы повышения квалификации в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе «Эффективное управление: стратегия, действия, результаты»
2016 год — обучение в Европейском Деловом Союзе по программе «Структура государственного и муниципального управления-австрийский опыт»
2016 год — обучение в АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» по программе «Современные технологии менеджмента и их использование в реформе государственного управления
2016 год — Программа профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов в Московской школе управления «СКОЛКОВО»
Трудовая деятельность:
В 1994 — 1995 гг. — охранник обменного пункта АКБ «Татинвестбанк».
В 1995 — 1997 гг. — инструктор центрального спортивного клуба Госкомспорта РТ, г. Казань.
В 1998 — 2004 гг. — инструктор спортивно-оздоровительного цеха ОАО «Татнефть», г. Альметьевск.
В 2004 — 2010 гг. — директор ООО «Чистопольского комбината по переработке сельскохозяйственной продукции „Закамье“.
В 2010 — 2012 гг. — руководитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ.
С января по май 2012 г. — и.о. начальника Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ.
В 2012 — 2014 гг. — начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ.
С 22 сентября 2014 г. — по 16 октября 2014 г. И.о. Руководителя Исполнительного комитета — Первый заместитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ.
С 17 октября 2014 г. — по 21 сентября 2015 г. Руководитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ.
С 22 сентября 2015 г. — Глава Чистопольского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422980, г. Чистополь, ул. Бебеля, 129
- Телефон: (84342) 5-43-60
- Email: chistay@tatar.ru
- Сайт: chistopol.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.04.2018