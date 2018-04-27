Иванов Дмитрий Алексеевич

Общая информация

Родился 05 августа 1972г. в с. Чистопольские Выселки Чистопольского района ТАССР.





Образование:



1991 год — Чистопольский совхоз-техникум (специальность «Механизация сельского хозяйства» )

2000 год — Казанский государственный педагогический институт( специальность«Физическая культура» )

2013 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «Инженер системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения» )

2011 год — Профессиональная переподготовка в ФГПО ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» ( магистр государственно-общественного управления )

2013 год — Стажировка в Колледже государственной службы Республики Сингапур

2015 год — курсы повышения квалификации в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе «Эффективное управление: стратегия, действия, результаты»

2016 год — обучение в Европейском Деловом Союзе по программе «Структура государственного и муниципального управления-австрийский опыт»

2016 год — обучение в АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» по программе «Современные технологии менеджмента и их использование в реформе государственного управления

2016 год — Программа профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов в Московской школе управления «СКОЛКОВО»



Трудовая деятельность:

В 1994 — 1995 гг. — охранник обменного пункта АКБ «Татинвестбанк».

В 1995 — 1997 гг. — инструктор центрального спортивного клуба Госкомспорта РТ, г. Казань.

В 1998 — 2004 гг. — инструктор спортивно-оздоровительного цеха ОАО «Татнефть», г. Альметьевск.

В 2004 — 2010 гг. — директор ООО «Чистопольского комбината по переработке сельскохозяйственной продукции „Закамье“.

В 2010 — 2012 гг. — руководитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ.

С января по май 2012 г. — и.о. начальника Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ.

В 2012 — 2014 гг. — начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ.

С 22 сентября 2014 г. — по 16 октября 2014 г. И.о. Руководителя Исполнительного комитета — Первый заместитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ.

С 17 октября 2014 г. — по 21 сентября 2015 г. Руководитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ.

С 22 сентября 2015 г. — Глава Чистопольского муниципального района РТ.

Дата последнего обновления: