МО Кукморский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Кукморский район» является город Кукмор. В Кукморском районе 30 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместитель района, Исполнительный комитет района, Аппарат района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.
Руководитель — Димитриев Сергей Димитриевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Кукмор
- Адрес: 422110, пгт.Кукмор, ул.Ленина, 13
- Телефон: (84364) 2-60-51
- Email: kukmara@tatar.ru
- Сайт: kukmor.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 22.04.2018