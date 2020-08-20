Шафигуллин Аяз Адипович
Общая информация
Родился 18 января 1972 г. в с.Яссы-Тугай Бавлинского района Татарской АССР.
Образование
1994 г. — окончил в 1994 году Московский государственный аграрно-инженерный университет, инженер-механик.
Трудовая деятельность
14.09.1994г. — 04.04.1996г. — Главный инженер ТОО «Уныш» Ютазинского района.
05.04.1996г. — 18.04.2000г. — Председатель КХ «Уныш» Ютазинского района.
24.04.2000г. — 01.04.2001г. — Начальник Ютазинского УЭООС Ютазинского района.
02.04.2001г. — 20.07.2003г. — Директор ОАО «Ютазинская сельхозтехника» Ютазинского района.
21.07.2003г. — 07.12.2003г. — Исполнительный директор ОАО «Ютазинская сельхозтехника» Ютазинского района.
08.12.2003г. — 02.03.2004г. — и.о.главы КФХ «Уныш» Ютазинского района.
03.03.2004г. — 12.2017г. — Директор ООО «Уныш» Ютазинского района.
12.2017 — 09.2019 Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском муниципальном районе.
09.2019 — 10.2019 Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета, и.о. руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района;
С 10.2019 — настоящее время руководитель Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423950, Татарстан, п.г.т.Уруссу, ул.Пушкина, д.38
- Телефон: 8(85593)2-80-13
- Email: adm_jutaza@mail.ru
- Сайт: https://jutaza.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 20.08.2020