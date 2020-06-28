Детский омбудсмен России взял на контроль дело об оправдании отца-насильника в Татарстане

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подключила детского омбудсмена в Татарстане к вопросу по делу о насильственных действиях отца в отношении полуторагодовалой дочери.

Как пишет «РИА Новости», Кузнецова знает о ситуации, где суд оправдал отца по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери.

«Мы считаем, что в ситуации необходимо разобраться тщательнейшим образом, ведь речь идет о защите прав полуторагодовалого ребенка, который даже не может рассказать, что с ним произошло. Вопрос остается на нашем контроле до полного его разрешения», — передает агенство слова Кузнецовой.

Для решения вопроса были сделаны необходимые переговоры и запросы.

Ранее прокуратура Татарстана в апелляционном порядке обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.

