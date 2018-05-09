Список персон

Димитриев Сергей Димитриевич

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Димитриев Сергей Димитриевич

Общая информация

Родился 13 ноября 1982 года в дер. Пчеловод Кукморского района ТАССР.

Образование:

2005 год — Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана

Трудовая деятельность:

В 2006 г. — главный зоотехник Головное племенное предприятие «Элита».
В 2007 — 2011 гг. – исполнительный директор ООО «Восток» Кукморского района.
В 2014 г. – директор ООО «Восток» Кукморского района.
С 19.09.2014 по 22.09.2014 гг.– первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ
С 22.09.2014 по 17.10.2014 гг. – исполняющий обязанности руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ
В 2014 — 2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ.

С сентября 2015 г. — глава Кукморского муниципального района РТ

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Кукмор
  • Адрес: 422110, пгт.Кукмор, ул.Ленина, 13
  • Телефон: (84364) 2-60-51
  • Email: kukmara@tatar.ru
  • Сайт: kukmor.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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