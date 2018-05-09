Димитриев Сергей Димитриевич
Общая информация
Родился 13 ноября 1982 года в дер. Пчеловод Кукморского района ТАССР.
Образование:
2005 год — Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана
Трудовая деятельность:
В 2006 г. — главный зоотехник Головное племенное предприятие «Элита».
В 2007 — 2011 гг. – исполнительный директор ООО «Восток» Кукморского района.
В 2014 г. – директор ООО «Восток» Кукморского района.
С 19.09.2014 по 22.09.2014 гг.– первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ
С 22.09.2014 по 17.10.2014 гг. – исполняющий обязанности руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ
В 2014 — 2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ.
С сентября 2015 г. — глава Кукморского муниципального района РТ
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Кукмор
- Адрес: 422110, пгт.Кукмор, ул.Ленина, 13
- Телефон: (84364) 2-60-51
- Email: kukmara@tatar.ru
- Сайт: kukmor.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018