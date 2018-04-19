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МО Кайбицкий муниципальный район РТ

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МО Кайбицкий муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Кайбицкий район» является село Большие Кайбицы. В Кайбицкомом районе 17 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Заместитель района, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района.

Руководитель -Рахматуллин Альберт Ильгизарович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422330, Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы, Солнечный бульвар, 7
  • Телефон: (84370) 2-11-01
  • Email: kaybici.admin@tatar.ru
  • Сайт: kaybici.tatar.ru

Дата последнего обновления: 19.04.2018

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