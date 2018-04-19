МО Кайбицкий муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Центром муниципального образования «Кайбицкий район» является село Большие Кайбицы. В Кайбицкомом районе 17 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Заместитель района, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района.
Руководитель -Рахматуллин Альберт Ильгизарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422330, Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы, Солнечный бульвар, 7
- Телефон: (84370) 2-11-01
- Email: kaybici.admin@tatar.ru
- Сайт: kaybici.tatar.ru
Дата последнего обновления: 19.04.2018