МО Апастовский муниципальный район РТ
Общая информация
В Апастовском районе 22 сельских поселений. Центром муниципального образования «Апастовккий район» является поселок городского типа Апастово.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата района и Совет Представителей.
Руководитель — Загидуллин Рашид Назипович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Апастово
- Адрес: 422350, пгт.Апастово, ул.Советская, 2
- Телефон: (84376) 2-13-52
- Email: apast@tatar.ru
- Сайт: apastovo.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018