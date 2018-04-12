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МО Апастовский муниципальный район РТ

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МО Апастовский муниципальный район РТ

Общая информация

В Апастовском районе 22 сельских поселений. Центром муниципального образования «Апастовккий район» является поселок городского типа Апастово.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата района и Совет Представителей.

Руководитель — Загидуллин Рашид Назипович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Апастово
  • Адрес: 422350, пгт.Апастово, ул.Советская, 2
  • Телефон: (84376) 2-13-52
  • Email: apast@tatar.ru
  • Сайт: apastovo.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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