Зарипов Ильдус Фатихович

Общая информация

Родился 20 февраля 1967 года в д. Максабаш Сабинского района Татарской АССР.

Образование:

1993 год — Казанский государственный университет (специальность «юрист» )

Казанский государственный университет по специальности «менеджмент»,

2006 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (МВА)

Трудовая деятельность:



В 1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1987 — 1991 гг. — слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры завода точного машиностроения.

В 1991 — 1992 гг. — председатель колхоза «Максабаш» Сабинского района.

В 1992 г. — юрисконсульт Тюлячинского районного совета народных депутатов.

В 1992 — 1997 гг. — начальник налоговой инспекции по Тюлячинскому району.

В 1997 — 1999 гг. — заведующий финансовым отделом Тюлячинского района.

В 1999 г. — заместитель главы администрации по экономике Тюлячинского района.

В 1999 — 2003 гг. — заместитель главы администрации Заинского района и г. Заинска.

В 2003 — 2004 гг. — генеральный директор ГУП «Татэлектросеть», г. Казань.

В 2004 — 2008 гг. — директор ОАО «Татэнергосбыт», г. Казань.

В 2009 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО «Азимут».

В 2011 г. — генеральный директор ОАО СК «Татфлот».

С июня по декабрь 2011 г. — руководитель исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района.

С декабря 2011 г. — глава муниципального образования «Тюлячинский муниципальный район» РТ.



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