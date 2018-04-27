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МО Чистопольский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Чистопольский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Чистопольский район» является город Чистополь. В Чистопольском районе 61 населённый пункт в составе одного городского и 23 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Совет города Чистополь, Исполнительныйкомитет района, исполнительный комитет города Чистополь, Палаты района.

Руководитель — Иванов Дмитрий Алексеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Чистополь
  • Адрес: 422980, г. Чистополь, ул. Бебеля, 129
  • Телефон: (84342) 5-43-60
  • Email: chistay@tatar.ru
  • Сайт: chistopol.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.04.2018

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