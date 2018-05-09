Нуриев Рустем Мидхатович
Общая информация
Родился 28 июня 1969 года в рп. Нижняя Мактама Альметьевского района ТАССР.
Образование:
1994 год — Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова
2002 год — Чебоксарский государственный университет им. И.Н.Ульянова
2008 год — Казанский государственный технологический университет
Трудовая деятельность:
1987 — 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1989 — 2001 гг. — оператор по добыче нефти и газа третьего разряда цеха по добыче нефти и газа №3 Нефтегазодобывающего управления «Урьевнефть», г. Лангепас Тюменская область; инженер отдела маркетинга, юрисконсульт, директором фирмы «Консул», г. Альметьевск.
2001 — 2006 гг. — директор Юго-Восточной промышленной палаты РТ, г. Альметьевск
2006 — 2010 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета по экономике Альметьевского муниципального района.
2010 — 2011 гг. — руководитель исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.
2011 — 2012 гг. — и.о. главы муниципального образования «Ютазинский муниципальный район».
С октября 2012 г. — глава муниципального образования «Ютазинский муниципальный район» РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423950, Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Пушкина, 38
- Телефон: (85593) 2-71-10
- Email: adm_jutaza@mail.ru
- Сайт: jutaza.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018