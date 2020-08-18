Хисамутдинов Равиль Фаритович
Общая информация
Родился 10 декабря 1977 года в с. Тингаш Буинского района ТАССР.
Образование
1999 г. — окончил Казанский филиал юридического института МВД РФ по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
В 1995 г. — слесарь 4 разряда Буинского дорожного управления.
В 1999 — 2000 гг. заготовитель ТЗО «Буинский» ПО «Татарстан балы».
В 2000 — 2002 гг. — механик ЗАПНОПСАД «Вираж» г. Буинска.
В 2002 — 2005 гг. — главный специалист по мобилизационной и специальной работе организационного отдела администрации Буинского района и г. Буинска РТ.
В 2005 г. — директор филиала ООО «Страховая компания «Ак Барс Мед».
В 2005 г. — руководитель аппарата администрации Буинского района и г. Буинска.
В 2006 — 2008 гг. — руководитель аппарата Буинского районного Совета.
В 2008 — 2013 гг. первый заместитель главы Буинского муниципального района РТ.
В 2013 — 2014 гг. — руководитель Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района.
В 2014 — 2017 гг. — руководитель Исполнительного комитета Апастовского муниципального района.
В 2017 — 2019 гг. — заместитель руководителя Главного инвестиционно-строительного управления РТ.
С 26 сентября 2019 г. — глава Апастовского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Апастово
- Адрес: 422350, Республика Татарстан, Апастовский муниципальный район, п.г.т. Апастово, ул. Советская, д.2
- Телефон: 8 (843)762-13-52
- Email: Apast@tatar.ru; Priemnaya.Glavy@tatar.ru
- Сайт: https://apastovo.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 18.08.2020