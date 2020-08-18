Хисамутдинов Равиль Фаритович

Общая информация

Родился 10 декабря 1977 года в с. Тингаш Буинского района ТАССР.



Образование

1999 г. — окончил Казанский филиал юридического института МВД РФ по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

В 1995 г. — слесарь 4 разряда Буинского дорожного управления.

В 1999 — 2000 гг. заготовитель ТЗО «Буинский» ПО «Татарстан балы».

В 2000 — 2002 гг. — механик ЗАПНОПСАД «Вираж» г. Буинска.

В 2002 — 2005 гг. — главный специалист по мобилизационной и специальной работе организационного отдела администрации Буинского района и г. Буинска РТ.

В 2005 г. — директор филиала ООО «Страховая компания «Ак Барс Мед».

В 2005 г. — руководитель аппарата администрации Буинского района и г. Буинска.

В 2006 — 2008 гг. — руководитель аппарата Буинского районного Совета.

В 2008 — 2013 гг. первый заместитель главы Буинского муниципального района РТ.

В 2013 — 2014 гг. — руководитель Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района.

В 2014 — 2017 гг. — руководитель Исполнительного комитета Апастовского муниципального района.

В 2017 — 2019 гг. — заместитель руководителя Главного инвестиционно-строительного управления РТ.

С 26 сентября 2019 г. — глава Апастовского района РТ.

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