МО Бугульминский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Бугульминский район» является город Бугульма.В Бугульминском районе 17 сельских поселений. В состав МО «Бгулуьминский район» входит поселок городского типа Карабаш.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Бугульминский городской Совет, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО «Бугульминский район», Контрольно-счетная палата района, Финансово-бюджетная палата и Палата имущественных и земельных отношений.
Руководитель — Закиров Линар Рустамович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423230, г.Бугульма, ул.Гафиатуллина, 7
- Телефон: (85594) 4-25-00
- Email: bugulma@tatar.ru
- Сайт: bugulma.tatar.ru
Дата последнего обновления: 13.04.2018