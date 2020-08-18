Гафаров Марат Ринатович
Общая информация
Родился 22 апреля 1977 года в д. Карашам Зеленодольского района ТАССР.
Образование:
1998 год — Казанский финансово-экономический институт по квалификации «экономист»
2013 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет по программе «Мастер делового администрирования (МВА)»
2014 год — Российскпя академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Государственная и общественная политика»
Трудовая деятельность:
В 1993 г. — такелажник третьего разряда ЗПО «Завод им. Серго», г. Зеленодольск
С 1997 по 1999 гг. — специалист общего отдела аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
С 1999 по 2003 гг. — ведущий референт аппарата президента Республики Татарстан.
С 2004 по 2005 гг. — заместитель главы администрации Нурлатского района Республики Татарстан по экономике.
В 2006 г. — руководитель исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан.
С 2006 по 2009 гг. — главный референт организационного отдела аппарата президента Республики Татарстан, главный советник Управления по работе с территориями президента Республики Татарстан.
С 2009 по 2010 гг. — руководитель исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ.
С 2010 по 2014 гг. — руководитель исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ.
С 31 декабря 2014 по февраль 2018 гг. — первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
С 10 февраля по 7 марта 2018 г. — и.о. руководителя исполкома Дрожжановского района РТ.
С 7 марта 2018 г. — руководитель исполкома Дрожжановского района РТ.
Действительный муниципальный советник первого класса.
Кандидат экономических наук (2002 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Старое Дрожжаное
- Адрес: 422463, РТ, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная, 13
- Телефон: +7(84375) 2-21-70
- Email: Marat.Gafarov@tatar.ru
- Сайт: http://mtsz.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 18.08.2020