МО Новошешминский муниципальный район РТ
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Общая информация
Центром муниципального образования «Новошешминский район» является село Новошешминск. В Новошешминском районе 30 населённых пунктов в составе 15 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Руководитель Исполнительного комитета района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.
Руководитель — Козлов Вячеслав Михайлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Новошешминск
- Адрес: 423190, с. Новошешминск, ул. Советская, 80
- Телефон: (84348)2-31-00
- Email: chishma@tatar.ru
- Сайт: novosheshminsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 23.04.2018