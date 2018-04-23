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МО Новошешминский муниципальный район РТ

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МО Новошешминский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Новошешминский район» является село Новошешминск. В Новошешминском районе 30 населённых пунктов в составе 15 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Руководитель Исполнительного комитета района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.

Руководитель — Козлов Вячеслав Михайлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Новошешминск
  • Адрес: 423190, с. Новошешминск, ул. Советская, 80
  • Телефон: (84348)2-31-00
  • Email: chishma@tatar.ru
  • Сайт: novosheshminsk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 23.04.2018

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