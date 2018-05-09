Козлов Вячеслав Михайлович

Общая информация

Родился 7 февраля 1956 года в с. Новошешминск Чистопольского района ТАССР.

Образование:

1990 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «ученый агроном» ).

Трудовая деятельность:



В 1978 — 1983 гг. — помощник бригадира по технике, начальник кормопроизводства в колхозе им. ХХ партсъезда Чистопольского района.

В 1983 — 1985 гг. — начальник кормопроизводства колхоз «ХХ партсъезда» Новошешминского района, с. Новошешминск.

В 1985 — 1990 гг. — директор совхоза «Закамский» Новошешминского района, с. Чув.Чебоксарка.

В 1990 — 1992 гг. — первый заместитель председателя районного Совета народных депутатов, с. Новошешминск.

В 1992 — 1998 гг. — первый заместитель главы администрации Новошешминского района.

В 1998 — 2000 гг. — и.о. главы администрации, глава администрации Новошешминского района, с. Новошешминск.

В 2000 — 2005 гг. — глава администрации Чистопольского района и г. Чистополя.

В 2006 — 2010 гг. — глава муниципального образования «Чистопольский муниципальный район».

В 2010 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета по инфраструктурному развитию, руководитель исполнительного комитета Новошешминского муниципального района.

С октября 2010 г. — глава муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» РТ.

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