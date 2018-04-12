МО Актанышский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Актанышский муниципальный район состоит в составе Республики Татарстан Российской Федерации.В состав территории района входит 28 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, другие органы местного самоуправления.
Руководитель — Камаев Фаиль Мисхабович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Актаныш
- Адрес: 423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, пр. Ленина, 17
- Телефон: (85552) 3-15-05
- Email: aktanysh@tatar.ru
- Сайт: aktanysh.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018