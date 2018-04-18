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МО Елабужский муниципальный район РТ

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МО Елабужский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Елабужский район» является город Елабуга. В Елабужском районе 16 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Заместитель Главы, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата, Правовая палата.

Руководитель — Емельянов Геннадий Егорович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: 423603, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 30
  • Телефон: (85557) 3-11-76
  • Email: alabuga@tatar.ru
  • Сайт: www.elabugacity.ru

Дата последнего обновления: 18.04.2018

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