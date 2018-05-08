Список персон

Калимуллин Рустам Галиуллович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Калимуллин Рустам Галиуллович Фото: prav.tatar.ru

Общая информация

Родился 2 января 1958 года в д. Казаклар Сабинского района Республики Татарстан.

Образование:

1982 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «ученый-агроном» )

Трудовая деятельность:

1974 г. — киномеханик Тюлячинского сельского Дома культуры.
1983 — 1984 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1984 — 1992 гг. — заместитель председателя колхоза «Авангард», директор хозрасчетного торгового предприятия, председатель правления райпо Сабинского района.
1992 — 1999 гг. — глава администрации Тюлячинского района.
1999 — 2002 гг. — председатель правления Татреспотребсоюза.
2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.
2002 — 2006 гг. — глава администрации Мамадышского района Республики Татарстан.
2006 г. — глава муниципального образования «Мамадышский муниципальный район».
2010 г. — и.о. руководителя исполкома Высокогорского района РТ, первый заместитель руководителя исполкома, руководитель исполнительного комитета Высокогорского района.
С октября 2010 г. — глава муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Высокая Гора
  • Адрес: 422700, с.Высокая Гора, ул.Кооперативная, 5
  • Телефон: (84365) 2-30-50
  • Email: biektau@tatar.ru
  • Сайт: vysokaya-gora.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 08.05.2018

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