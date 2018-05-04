Закиров Линар Рустамович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 13 октября 1986 года в г. Бугульме ТАССР.

Образование:

1999 год — Казанский юридический институт МВД России (специальность «юриспруденция» ),

2011 год — Казанский юридический институт МВД России (специальность «мировая экономика» )

2011 год — ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“ по программе „Стратегический менеджмент и муниципальное управление“

Трудовая деятельность:



В 1999 — 2001 гг. — эксперт отделения бухгалтерских ревизий Межрегионального отделения милиции по линии экспертной криминалистики при МВД РФ по РТ.

В 2001 — 2003 гг. — старший преподаватель — директор Культурного центра МВД РТ группы морально-психологического обеспечения и развития личности Учебного центра служебно-боевой физической подготовки и спорта МВД РФ по РТ.

В 2003 — 2009 гг. — начальник Культурного центра МВД РФ по РТ.

В 2009 — 2011 гг. — председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

В 2011 — 2014 гг. — руководитель префектуры „Иске шэхэр — Старый город“.

С 05.2014 по 09.2014 гг. — руководитель исполнительного комитета Бугульминского муниципального района РТ.

С сентября 2014 г. — глава Бугульминского муниципального района РТ, мэр города Бугульмы.



С июня 2016 г. — президент Федерации тяжелой атлетики РТ.

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