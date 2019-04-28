Поволжская неделя: уход главы башкирского МЭР, загрязнение нефти в Самаре и объединение городов в метрополию

События уходящих семи дней в ПФО

На минувшей неделе «Реальное время» узнало об отставке министра экономического развития Башкирии, загрязнении нефти в Самаре, предложении Кудрина об объединении четырех городов ПФО в метрополию, а также о беспокойстве в Удмуртии по продажам алкоголя. И проанализировало доходы мордовских депутатов, стоимость эвакуации на штрафстоянки в городах ПФО и подсчитало объемы «дебиторки» в приволжских регионах.

Башкирия

На этой неделе «Реальному времени» стало известно об отставке министра экономического развития Башкирии Сергея Новикова, позднее информация была подтверждена. Место главы МЭР РБ может занять Римма Бойцова, которая с марта 2019 года исполняет обязанности председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.



Врио главы Башкирии Радий Хабиров стал отвечать за обращение с мусором во всем ПФО. На совещании у полпреда президента РФ в Приволжском округе «башлык» был назначен куратором этого направления.



В возрасте 80 лет в Уфе скончался народный поэт Башкортостана, литературовед Равиль Бикбаев. Прощание с ним прошло 25 апреля в здании Госсобрания — Курултая РБ.



Новым председателем президиума исполкома Собора русских Башкирии избран депутат Госдумы РФ Павел Качкаев. Решение было принято на внеочередном съезде организации 25 апреля.



Тем временем писатель Дмитрий Быков рассказал подробности ухудшения своего состояния во время прилета в Уфу и предположил, что причиной его госпитализации стало отравление.



Башкортостанстат подсчитал, что за три первых месяца 2019 года денежный оборот организаций республики вырос на 11%, до 885,6 млрд рублей.

Новым председателем президиума исполкома Собора русских Башкирии избран депутат Госдумы РФ Павел Качкаев. Фото echomskufa.ru

Самара



Правоохранители и «Транснефть» нашли источник загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба». Хлорорганические соединения были вброшены через узел учета частного предприятия «Самаратранснефтьтерминал». В офисах компании начались обыски.



На неделе глава Счетной палаты и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин рассказал, что для равномерного развития регионов ряд городов необходимо объединить в метрополии, усиливая между ними горизонтальные связи. В частности, чиновник предложил объединить Самару и Тольятти с Казанью и Ульяновском.



Удмуртия

Депутаты Госсовета Удмуртии обеспокоены продажей алкоголя не меньше, чем в Татарстане и Башкирии. Они намерены обратиться в Госдуму с предложением наделить власти субъектов РФ правом регулировать продажу алкоголя в точках общественного питания.



Власти республики ждут прихода авиакомпании S7 в Ижевск. Полеты должны начаться в октябре. Премьер УР Ярослав Семенов рассказал о двух ежедневных рейсах, не назвав направления.



Власти республики ждут прихода авиакомпании S7 в Ижевск. Полеты должны начаться в октябре. Фото Максима Платонова

Нижний Новгород

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий строительную сферу, решил заняться обманутыми дольщиками Нижнего Новгорода. Он подписал «дорожную карту», касающуюся планов завершения строительства четырех проблемных объектов области. На реализацию проекта потребуется 11,8 млрд рублей. Достроить планируется комплексы «Окский берег», «Новинки Smart City», «Квартал Европейский» и ЖК «На Гончарова».



Оренбургская область

Оренбургская область стала главным героем сразу двух исследований аналитической службы «Реального времени». Во-первых, Оренбург стал лидером среди столиц регионов ПФО по стоимости эвакуации автомобиля на штрафстоянку и хранения на ней. Перемещение машины обойдется владельцу в 2 487 рублей, а каждый час на стоянке оценивается в 81 рубль.



Во-вторых, регион стал рекордсменом по дебиторской задолженности перед предприятиями округа. Доля только покупательской задолженности перед организациями в области достигла 93,5%. Кроме того, с 2010 года объем долгов вырос почти в пять раз — со 147,5 до 666 млн рублей.



В Нижнем Новгороде планируется достроить комплекс «Окский берег». Фото oberegdom.ru

Киров

Новости по Кировской области касаются коррупции. Осужденному за взятку экс-главе региона Никите Белых не дали отсрочку по выплате 48 млн рублей штрафа.



В то же время депутаты гордумы Кирова исключили из своих рядов бывшего руководителя фракции партии «Единая Россия» Дмитрия Никулина. Поводом стали нарушения в отчетности по доходам. Однако сейчас депутат является фигурантом уголовного дела, что многие считают реальной причиной лишения его полномочий.



Марий Эл

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода продлил арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову. Он останется в СИЗО до 2 октября, как и проходящая по тому же делу бывший руководитель марийской телекомпании Наталья Кожанова.



Мордовия

«Реальное время» проанализировало доходы депутатов Госсобрания Мордовии за 2018 год. Согласно опубликованным декларациям, народные избранники в республике заработали в три раза меньше, чем годом ранее. При этом главной причиной снижения совокупного результата стало банкротство экс-владельца «Мордовцемента» Сергея Сиушова, семейные доходы которого рухнули с 0,5 млрд до 910 тысяч рублей.



Семейные доходы экс-владельца «Мордовцемента» Сергея Сиушова рухнули с 0,5 млрд до 910 тысяч рублей. Фото mordovmedia.ru

Саратовская область

На неделе появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо. По данным СМИ, он подозревается в мошенничестве. В администрации губернатора региона уточнили, что он не является советником или помощником Валерия Радаева.



Чувашия

Глава Чувашии Михаил Игнатьев нашел виновных в задержках зарплаты на предприятии «Чувашавтотранс». По словам Игнатьева, руководство ГУП и чиновники республиканского Минтруда «затягивали принятие решения по оптимизации штатов». В результате образовался долг в 35 млн рублей.



Ульяновск

Новым гендиректором Ульяновского автозавода (ООО «УАЗ») стал президент Ford Sollers Адиль Ширинов.