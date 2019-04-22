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Источник: министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков покинул свой пост

16:22, 22.04.2019
Источник: министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков покинул свой пост
Фото: glavarb.ru

Глава Минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков покинул свой пост. Об этом «Реальному времени» рассказал источник, а также сообщил собеседник ProUfu.ru

Освободившуюся должность может занять Римма Бойцова, которая с марта 2019 года исполняет обязанности председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

Новиков занимал пост министра экономического развития республики с 2015 года.

ОбществоВласть Башкортостан
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