Источник: министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков покинул свой пост
Глава Минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков покинул свой пост. Об этом «Реальному времени» рассказал источник, а также сообщил собеседник ProUfu.ru.
Освободившуюся должность может занять Римма Бойцова, которая с марта 2019 года исполняет обязанности председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.
Новиков занимал пост министра экономического развития республики с 2015 года.
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