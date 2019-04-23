Скончался народный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев

Сегодня после продолжительной болезни на 81-м году скончался народный поэт Башкортостана, литературовед Равиль Бикбаев.



Прощание с Бикбаевым состоится 25 апреля в здании Госсобрания — Курултая РБ, сообщает пресс-служба Минкульта РБ.



Равиль Бикбаев родился 12 декабря 1938 года в деревне Верхне-Кунакбаево Оренбургской области. Он является автором более 30 поэтических, литературоведческих и научно-исследовательских книг. Бикбаев был председателем Комитета по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Госсобрания — Курултая РБ. Он также один из авторов гимна Республики Башкортостан.

Напомним, что в начале марта в Уфе в возрасте 55 лет ушел из жизни поэт и журналист Нияз Магадеев.

