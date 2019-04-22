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Удмуртия предложила наделить регионы правом самим регулировать торговлю алкоголем в точках общепита

17:13, 22.04.2019
Удмуртия предложила наделить регионы правом самим регулировать торговлю алкоголем в точках общепита
Фото: pixabay.com

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли решение обратиться в Госдуму с предложением наделить власти субъектов РФ правом регулировать продажу алкоголя в точках общественного питания. 

Как сообщил председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Удмуртии Александр Прозоров, инициатива связана с незаконной торговлей алкоголем и нерегулируемым массовым открытием точек общепита, называемых «наливайками». 

По его словам, идею поддержали власти других регионов, пишет «Интерфакс».

«Более того, в нашем соседнем Татарстане тоже с такой инициативой в ближайшее время будут выходить. Данный момент назрел, общественный запрос высокий, и тем более это наболевшая точка», — заявил он.

Ранее ретейлеры сообщили, что введение ограничения на продажи алкогольных напитков с 21 года может привести к росту нелегальных продаж. Это, в свою очередь, может способствовать распространению контрафакта.

ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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