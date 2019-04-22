Удмуртия предложила наделить регионы правом самим регулировать торговлю алкоголем в точках общепита

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли решение обратиться в Госдуму с предложением наделить власти субъектов РФ правом регулировать продажу алкоголя в точках общественного питания.

Как сообщил председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Удмуртии Александр Прозоров, инициатива связана с незаконной торговлей алкоголем и нерегулируемым массовым открытием точек общепита, называемых «наливайками».

По его словам, идею поддержали власти других регионов, пишет «Интерфакс».

«Более того, в нашем соседнем Татарстане тоже с такой инициативой в ближайшее время будут выходить. Данный момент назрел, общественный запрос высокий, и тем более это наболевшая точка», — заявил он.

Ранее ретейлеры сообщили, что введение ограничения на продажи алкогольных напитков с 21 года может привести к росту нелегальных продаж. Это, в свою очередь, может способствовать распространению контрафакта.