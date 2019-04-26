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СМИ сообщили о назначении Адиля Ширинова гендиректором УАЗа

08:24, 26.04.2019
СМИ сообщили о назначении Адиля Ширинова гендиректором УАЗа

Президент и главный исполнительный директор Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором Ульяновского автозавода (ООО "УАЗ").

По информации 73online.ru, вчера ближе к полуночи топ-менеджер ГК Sollers Вадим Швецов представил управляющему составу Ульяновского автозавода нового гендиректора.

Официально эту информацию на предприятии не подтвердили. Руководитель департамента информации УАЗа Константин Сазонов сообщил, что в настоящее время генеральным директором ООО "УАЗ" является Вадим Швецов.

По информации издания, сегодня Ширинова представят работникам предприятия. Также сообщается, что Ширинов будет руководить заводами в Елабуге и Набережных Челнах.

Напомним, что в 2017 году Адиль Ширинов был назначен на должность президента и главного исполнительного директора Ford Sollers.

ПромышленностьМашиностроение
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