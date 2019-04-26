«Транснефть»: в Самаре проводятся обыски по делу о "грязной" нефти

Советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин рассказал, что в Самаре проводятся обыски по делу о попавшей в нефтепровод "Дружба" загрязненной нефти.

Демин рассказал, что хлорорганические соединения были вброшены через узел учета частного предприятия «Самаратранснефтьтерминал». Сейчас правоохранители проводят следственные действия в ряде самарских офисов, связанных с компанией.



Он также отметил, что загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» было умышленным. По его словам, уже возбуждено уголовное дело.

«Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием», — приводит его слова «РИА Новости».



Напомним, что еще на прошлой неделе в Белоруссии пожаловались на поступающую из России некачественную нефть. Вслед за Минском транзит нефти приостановили Польша и Украина.