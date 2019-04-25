В Кирове гордума лишила депутатских полномочий Дмитрия Никулина

В среду кировская гордума сняла полномочия с депутата Дмитрия Никулина. Поводом стали нарушения в сфере отчетов о доходах.

Прокуратура обнаружила, что народный избранник не предоставил декларацию вовремя.

«В кулуарах единственный депутат, не проголосовавший за это, объяснил свое решение тем, что «наказание маловато», — передает newsler.ru.

Ранее Никулин возглавлял фракцию «Единой России» в гордуме. Также он руководил муниципальными управляющими компаниями и Центральной диспетчерской службой городского пассажирского транспорта.

На сегодня в отношении депутата открыто уголовное дело о мошенничестве. Следствие подозревает народного избранника в хищениях в дочернем предприятии муниципального ЦДС ГПТ ООО «Электронный проездной».