В Кирове гордума лишила депутатских полномочий Дмитрия Никулина
В среду кировская гордума сняла полномочия с депутата Дмитрия Никулина. Поводом стали нарушения в сфере отчетов о доходах.
Прокуратура обнаружила, что народный избранник не предоставил декларацию вовремя.
«В кулуарах единственный депутат, не проголосовавший за это, объяснил свое решение тем, что «наказание маловато», — передает newsler.ru.
Ранее Никулин возглавлял фракцию «Единой России» в гордуме. Также он руководил муниципальными управляющими компаниями и Центральной диспетчерской службой городского пассажирского транспорта.
На сегодня в отношении депутата открыто уголовное дело о мошенничестве. Следствие подозревает народного избранника в хищениях в дочернем предприятии муниципального ЦДС ГПТ ООО «Электронный проездной».ОбществоВласть Кировская область
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