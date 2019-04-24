Мутко утвердил план Фонда защиты дольщиков по достройке 4 ЖК в Нижнем Новгороде

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подписал «дорожную карту», касающуюся планов завершения строительства четырех проблемных объектов в Нижегородской области. На эти планы потребуется 11,8 млрд рублей.

Фонд защиты прав дольщиков обещает восстановить права 5 060 человек. Достроить планируется комплексы «Окский берег», «Новинки Smart City», «Квартал Европейский» и ЖК «На Гончарова». Работы должны быть завершены до конца 2022 года.

«Дорожная карта составлена на основании обращения правительства Нижегородской области и по поручению вице-премьера. Всего речь идет о 88 многоквартирных домах в проектах групп компаний «Квартстрой» и «Экоград». Отчисления в Фонд застройщиками не производились», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам.