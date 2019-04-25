Суд отказался дать отсрочку экс-губернатору Кировской области Белых для выплаты штрафа в 48 млн рублей

Пресненский суд Москвы отказался дать бывшему губернатору Кировской области Никите Белых отсрочку для выплаты 48 млн рублей штрафа по делу о получении взятки.

Сам бывший чиновник, принявший участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии в Рязанской области, заверил суд, что выплатит штраф после выходы из колонии в 2024 году.

«Я отвергаю обвинения и намерен продолжать бороться за свое честное имя. Но у меня нет имущества, которое я мог бы реализовать и выплатить штраф. Однако после освобождения я обязуюсь посвятить свое время заработку денег и погашению штрафа», — цитирует Белых ТАСС.

Ранее сообщалось, что Белых попросил суд предоставить ему пятилетнюю отсрочку для выплаты 48 млн рублей штрафа.

По словам его адвоката Андрея Грохотова, в настоящий момент ни у Белых, ни у его доверителей нет денег на выплату штрафа.