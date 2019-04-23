В Башкирии общий оборот организаций вырос на 11,3 %, до 885,6 млрд рублей

По подсчетам Башкортостанстата, денежный оборот организаций республики за I квартал 2019 года составил 885,6 млрд рублей. По сравнению с январем-мартом 2018-го этот показатель вырос на 11,3%.

Ввод жилья за три первых месяца вырос на 25,4%, до 463,2 тысячи кв.м, передает РБК.

Суммарный оборот оптовой торговли достиг 227,3 млрд рублей, поднявшись на 8,1%.

Самый значительный спад наблюдается в производстве сельхозпродукции — снижение на 3,3%, почти на процент сократилась сумма оказанных населению платных услуг, сообщает региональная служба статистики.