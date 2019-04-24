В администрации Саратовского губернатора прокомментировали информацию о деле против Ландо

В администрации губернатора Саратовской области сообщили, что бывший руководитель региональной Общественной палаты Александр Ландо не является советником или помощником главы области Валерия Радаева.

«Назначения не было. То есть на данный момент бывший глава ОП не является ни помощником, ни советником губернатора Валерия Радаева», — передает агентство «Свободные новости» слова руководителя пресс-службы Нины Поповой.

Ранее в СМИ появилась информация, что в отношении Ландо возбуждено уголовное дело. Якобы правоохранители подозревают общественника в мошенничестве. По предварительным данным, дело экс-главы ОП связано с делом бывшего гендиректора «Автокомбината-2» Андрея Беликова.

Напомним, что в марте Общественную палату Саратовской области возглавил Борис Шинчук.



