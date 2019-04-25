Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков покинул свой пост

Глава Минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков ушел в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно на «инвестиционном часе» в правительстве республики.

Также Новикова наградили званием «Заслуженный экономист Республики Башкортостан», передает «Башинформ».

Ранее об отставке министра сообщил источник. Сергей Новиков возглавлял Минэкономразвития Башкирии с июля 2015 года.

