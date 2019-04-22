Глава Чувашии обвинил руководство «Чувашавтотранса» в долгах по зарплате
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что около 35 млн рублей задолженности по зарплате в ГУП «Чувашавтотранс» являются искусственно созданными. Он обвинил в такой ситуации руководство предприятия.
По мнению главы республики, руководители «Чувашавтотранса» и профильного министерства «затягивали принятие решения по оптимизации штатов», передает «Правда ПФО».
Игнатьев назвал действия ответственных лиц «вопиющей бесхозяйственностью и разгильдяйством» и подчеркнул, что оплата времени простоя составляет 34,9 млн рублей или 44% всей задолженности.
На совещании в региональном правительстве, министр труда республики Сергей Димитриев заявил, что просроченные долги по зарплате в республике планируется уменьшить вдвое к августу 2019 года.
Ранее в Роструде рассказали, что в Чувашии отмечаются одни из самых низких зарплатных ожиданий среди регионов РФ. По подсчетам ведомства они составляют около 17 тысяч рублей в месяц.ОбществоВласть
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