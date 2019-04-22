Увезут и не спросят: рейтинг городов ПФО по стоимости эвакуации

Казань занимает второе место по сумме расходов автовладельцев на эвакуацию и суточное размещение транспорта на штрафстоянке, лидирует Оренбург

Фото: Ирина Плотникова

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, как дорого жителям городов-столиц регионов Приволжского федерального округа обходится эвакуация машины в случае нарушения правил дорожного движения. Как оказалось, разница в затратах, которые понесет владелец в случае перемещения его автомобиля на штрафстоянку, более чем двукратная, причем меньше всего заплатят в далеко не самых бедных городах.

Самое дешевое: в Нижнем — за час, в Кирове — за перемещение

Для расчета платы за неправильную парковку мы предположили, что владельцу придется заплатить за перемещение автомобиля на спецстоянку, а также (учитывая, что обычно процедура «вызволения» машины несколько затягивается) за 24 часа его пребывания там. Стоимость этого «набора» не очень желательных услуг в городах ПФО составляет от 2088 до 4431 рубля.

Меньше всего нарушитель заплатит в Перми, которая, напомним, стала городом и с одной из самых дешевых платных парковок. Здесь за эвакуацию и сутки стоянки машины придется заплатить 2088 рублей. Такая стоимость складывается из 1537 рублей за сам факт эвакуации авто и 22,94 рубля за каждый час его пребывания на штрафстоянке. По дешевизне перемещения машины город находится на третьем месте, а часа стоянки — на втором.

Чуть больше, 2246 рублей, придется заплатить за эвакуацию и сутки штрафстоянки в Кирове. В этом городе самая низкая среди столиц ПФО стоимость доставки автомобиля на штрафстоянку — 1430 рублей. Час на специализированной стоянке будет стоить 34 рубля — это третье место по доступности в ПФО.

Владельцу придется заплатить за перемещение автомобиля на спецстоянку, а также (учитывая, что обычно процедура «вызволения» машины несколько затягивается) за 24 часа нахождения на штрафстоянке. Фото klops.ru

Третьим по дешевизне «набора» стал один из самых крупных городов Приволжского федерального округа, его центр — Нижний Новгород. Весь комплекс услуг тут обойдется в 2282 рубля. Само перемещение на штрафстоянку здесь довольно среднее по цене — 1970 рублей (в шести городах из четырнадцати оно дешевле), а вот стоимость одного часа на штрафстоянке — самая низкая, 13 рублей. Это в шесть с лишним раз дешевле, чем в самом дорогом городе.

Дороже, чем в Нижнем Новгороде, эвакуация машины обойдется, например, в Ульяновске. Тут за перемещение и сутки хранения на специализированной стоянке придется выложить 2482 рубля. Эта стоимость состоит из довольно дешевого компонента перемещения машины, в 1570 рублей, и 38 рублей в час за саму стоянку.

Замыкает пятерку столиц регионов ПФО по дешевизне «набора» еще один крупный город — Самара. Тут перемещение и сутки на штрафстоянке обойдутся примерно на 60 рублей больше, чем в Ульяновске, — 2549 рублей. При этом сама эвакуация тут стоит чуть дешевле, чем в Нижнем Новгороде, — 1900 рублей. А вот на хранение задержанного транспорта на спецстоянке действует необычный, дифференцированный тариф, который не применяется в других городах ПФО. Первые пять часов хранения обойдутся в 12 рублей за час (это самый низкий тариф среди всех столиц ПФО), а затем стоимость вырастет до 31 рубля за каждые 60 минут. Так что в Самаре особенно важно успеть забрать машину со штрафстоянки быстро.

«Средние» Саранск и Саратов

Еще на 156 рублей дороже выйдет «набор» в Ижевске — в 2705 рублей. Из этой суммы 1450 рублей уйдут непосредственно на перемещение автомобиля — это один из самых низких тарифов, дешевле только в Кирове. Час хранения автомобиля на штрафстоянке будет стоить 52,3 рубля — это довольно средний ценник.

Седьмое место — у небольшого Саранска, и тут стоимость выше сразу на триста с лишним рублей — 3028. Сама эвакуация будет стоить для водителя-нарушителя 1996 рублей, а каждый час нахождения машины на штрафстоянке — 43 рубля. Отметим, что Саранск вместе с находящимся на восьмом месте по дешевизне (и седьмом — по дороговизне) Саратовом являются медианой списка. В Саратове за эвакуацию и суточное хранение машины придется заплатить на сто рублей больше, чем в Саранске, — 3120 рублей. Перемещение машины здесь обойдется в 2160 рублей, а каждый час нахождения на штрафстоянке — в 40 рублей.

Еще дороже — в Чебоксарах. Тут конечная стоимость составит 3242 рубля. Относительно дешевая эвакуация на штрафстоянку — 1569 рублей, а вот каждый час размещения там дорогой — 69,71 рубля. Итоговая стоимость почти не отличается и в находящейся неподалеку Йошкар-Оле, но «разбивка» здесь абсолютно другая: само перемещение стоит значительно дороже — 2285 рублей. А вот каждый час на штрафстоянке стоит заметно меньше, чем в Чебоксарах, — 40 рублей.

На втором месте по дороговизне оказалась столица Татарстана, Казань. Тут за эвакуацию придется выложить в общей сложности 3742 рубля. Фото Ирины Плотниковой

Самые накладные — столицы национальных республик и скромные Пенза с Оренбургом

Четвертое место по дороговизне оказалось у столицы Башкортостана, Уфы. За «полный комплект» эвакуации здесь придется заплатить около 3560 рублей. В эту стоимость входит довольно дорогая транспортировка автомобиля — 2136 рублей, а также 51,37 рубля за каждый час нахождения на штрафстоянке.

Своеобразную бронзовую медаль по дороговизне эвакуации получает Пенза. Тут водителю, припарковавшемуся неправильно, за проступок, помимо штрафа ГИБДД, придется выложить 3560 рублей. 2079 рублей из этой суммы — за перемещение автомобиля, и еще по 61,69 рубля будет «капать» за каждый час хранения на штрафстоянке.

На втором месте по дороговизне оказалась столица Татарстана. В Казани за эвакуацию придется выложить в общей сложности 3742 рубля. Эта сумма состоит из второй по дороговизне в ПФО платы за перемещение — 2408 рублей, а также 55,6 рубля за каждый час размещения на штрафстоянке (дороже — в трех столицах ПФО).

Наконец, абсолютным лидером как по стоимости самой эвакуации, так и по стоимости часа ожидания на штрафстоянке стал Оренбург. Перемещение транспорта тут обойдется в сумму несколько большую, чем в Казани, — 2487 рублей. А вот стоимость каждого часа на штрафстоянке тут очень сильно отличается даже от второго по дороговизне города, Чебоксар, и составляет 81 рубль (против 69,71 рубля в столице Чувашии). В итоге жителю Оренбурга за весь «набор» придется выложить 4431 рубль.

Рейтинг городов ПФО по стоимости эвакуации автомобилей

Город Плата за перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, за перемещение одного транспортного средства, рублей Плата за хранение задержанного транспортного средства категории В на специализированной стоянке, за одно место за один час, рублей Примечание Итоговая стоимость хранения 24 часа Конечная стоимость вместе с перемещением на штрафстоянку Оренбург 2487 81 с НДС 1944 4431,00 Казань 2407,55 55,6 с НДС 1334,4 3741,95 Пенза 2079,08 61,69 НДС не облагается 1480,56 3559,64 Уфа 2135,77 51,37 с НДС 1232,88 3368,65 Йошкар-Ола 2285 40 без НДС 960 3245,00 Чебоксары 1569 69,71 без НДС 1673,04 3242,04 Саратов 2160 40 960 3120,00 Саранск 1996 43 без НДС 1032 3028,00