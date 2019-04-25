Депутаты региона-«банкрота» обеднели в 3 раза — из-за подозрительного банкротства одного из них

Анализ деклараций о доходах народных избранников Мордовии за 2018 год

Депутаты Госсобрания Мордовии за год обеднели в три с лишним раза. Причина, конечно, не в том, что в республике введено внешнее управление Минфина РФ и что на ней висит самый большой в России госдолг. Дело в банкротстве экс-владельца «Мордовцемента» Сергея Сиушова, обедневшего в 545 раз — вероятнее всего, из-за запутанных дел с крупнейшим акционером АО «Евроцемент груп» Филаретом Гальчевым, который требует с Сиушова 2 млрд рублей. При этом, несмотря на банкротство депутата, его супруга, владелица крупнейшей в РМ агроимперии, финансирует АПК в Ульяновской области на 100 млн рублей. Богатейшим же депутатом Мордовии стал собственник убыточного банка и совладелец завода, подконтрольного семье Меркушкиных. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Депутаты республики-«банкрота» обеднели за год в три с лишним раза...

Совокупный доход 45 депутатов Государственного Собрания Мордовии в 2018 году составил почти 220 млн рублей, снизившись за год в три с лишним раза — в 2017 году народные избранники задекларировали 712,4 млн рублей.

Напомним, Мордовия — фактически республика-«банкрот». По данным за февраль 2019 года госдолг превышает здесь собственные годовые доходы. Год назад критические долги были у семи регионов, сегодня Мордовия по-прежнему в зоне риска: если Костромская область в 2018 году сократила госдолг на 7%, а рыночный — на 10%, то Мордовия нарастила оба вида — на 12% и 45% соответственно. Госдолг регионов в прошлом году все-таки сократился на 4,7%, или на 109 млрд руб., а долги перед банками — на 2,3%, или 28 млрд руб.

В Мордовии введено внешнее управление (власти региона вынуждены согласовывать свои расходы с Минфином РФ). В прошлом году республике было выделено 2,7 млрд рублей дотаций. По уровню зарплат РМ занимает 80-е место в России, находясь между Тамбовской областью и Чечней.

…из-за банкротства одного из них, экс-владельца «Мордовцемента»

Главной причиной обеднения мордовских избранников стало банкротство одного из них, Сергея Сиушова, который год назад задекларировал совокупный с супругой доход в размере полумиллиарда рублей (496,4 млн рублей). Теперь же доход четы Сиушовых составил всего 910,5 тыс. рублей. По итогам 2017 года две трети всего совокупного дохода мордовских депутатов приходилось на одного Сиушова, директора ООО «Сфера» и экс-владельца «Мордовцемента».

По итогам 2017 года две трети всего совокупного дохода мордовских депутатов приходилось на одного Сиушова, директора ООО «Сфера» и экс-владельца «Мордовцемента». Фото stolica-s.su

В нашем исследовании бизнеса региона мы писали, что после того, как в 2015 году Сиушов попал в СМИ как самый богатый народный избранник РФ с доходом в 6,8 млрд рублей, все свои активы бизнесмен перекинул на Ирину Сиушову — в частности, птицефабрику ООО «Юбилейное» с оборотом в 10 млрд рублей по итогам 2017 года (была третьей по величине компанией Мордовии).

Помимо «Юбилейного» в орбите влияния Сиушовых была птицефабрика «Чамзинская» (оборот — 8,3 млрд рублей) — 6-е место в рейтинге крупнейших мордовских предприятий, «Торговый дом «Вектор-С» (6,7 млрд рублей) — 11-е место в рейтинге, ООО «Комбис» (производство кормов — 5,4 млрд рублей) — 13-е место, ООО «Хорошее дело. Мордовия» (торговля яйцами — 4,6 млрд рублей) — 15-е место, ООО «Сфера» (торговля топливом — 2 млрд рублей) — 32-е место. А также ООО «Мечта» (производство молока — 1,6 млрд рублей выручки) — 48-е место, ООО «Магма» (выращивание зерновых — 1,15 млрд рублей) — 64-е место, еще одно ООО «Хорошее дело» (973 млн рублей) — 73-е место.

Итого — оборот всей агроимперии Сиушовых по самым скромным меркам оценивается в 40,3 млрд рублей.

Несмотря на подозрительное банкротство, супруга депутата финансирует АПК в Ульяновской области

В марте прошлого года Арбитражный суд Мордовии признал Сиушова банкротом, в отношении депутата была введена процедура реализации имущества должника, единственным его кредитором суд признал саранского предпринимателя Сергея Боженко, который хочет вернуть 10 млн рублей, данные когда-то им Сиушову в долг.

В реестр кредиторов Сиушова через свою швейцарскую компанию пытался пробиться и нынешний владелец «Мордовцемента» Филарет Гальчев, потребовавший с разорившегося депутата 2 млрд рублей — именно Гальчеву в свое время Сиушов продал долю в «Мордовцементе», но в конце 2017 года решил вернуть свои проданные акции обратно: подробнее о том, что происходит, см. здесь. Очевидно, не желая отдавать кредиторам «последние штаны», Сиушов мог быстро сориентироваться, переведя полмиллиарда своего состояния на супругу и других родственников.

На фоне личного банкротства Сиушова и снижения его доходов довольно сюрреалистично выглядит новость от 13 октября прошлого года о том, что мордовское ООО «Гулюшево», близкое Сергею Сиушову, обязалось построить в Ульяновской области животноводческий комплекс на 1 900 голов стоимостью 100 млн рублей — компания при этом уже зарегистрирована в Ульяновской области и на 99,9% принадлежит супруге депутата Ирине Сиушовой.

В марте прошлого года Сиушова Арбитражный суд Мордовии признал банкротом. Фото stolica-s.su

В своей декларации Сиушов снова заверил, что никакой недвижимости или автомобиля у него нет — есть лишь дом площадью 645 кв. м в пользовании. У его супруги — пол-участка в 1 тыс. кв. м, квартира на 71,8 кв. м и полквартиры на 41,7 кв. м, а также автомобиль Lexus. Несовершеннолетний ребенок принес Сиушовым еще 1,8 тыс. рублей.

Богатейшим депутатом стал собственник убыточного банка и совладелец завода, подконтрольного семье Меркушкиных

Самым богатым депутатом Мордовии по итогам 2018 года стал Владимир Грибанов, председатель правления и президент АККСБ «КС Банк», он же — его основной акционер (владеет 55% акций банка). Вместе с супругой он задекларировал 47,2 млн рублей, почти на 20% меньше, чем годом ранее. В собственности у депутата по-прежнему два земельных участка на 2 700 кв. м, дом на 578 кв. м, две квартиры (123 и 69 кв. м), гараж и два нежилых помещения. У супруги есть земельный участок на 1 345 кв. м и жилой дом на 555 кв. м, а также Porsche.

Любопытно, что по данным на 1 января 2018 года 90,5% кредитов в региональной структуре кредитного портфеля «КС банка» приходилось на Республику Мордовия. При этом федералы обвиняют власти региона в необдуманном кредитном заимствовании у банков и бюджета. Мордовия в 2018 году испытывала сложности с привлечением коммерческих кредитов: в октябре она не смогла привлечь кредиты на 4,4 млрд рублей под процентную ставку не выше 8,25% годовых, в ноябре РМ пробовала получить 4,3 млрд рублей под 8,5% годовых, но заявки на участие в аукционах на кредиты не поступили. На декабрь Мордовия вновь объявила аукционы на кредиты (4,3 млрд рублей не дороже 8,5% годовых). Неизвестно, впрочем, кредитует ли сейчас «КС Банк» свой регион. На начало 2019 года у банка был убыток в 140 млн рублей (84,7 млн рублей убытка было год назад) — что могло послужить причиной снижения дохода народного избранника.

Грибанов также совладелец завода «Электровыпрямитель», который считают подконтрольным в т. ч. семье Николая Меркушкина.

Второй богатейший — глава «дочки» «Ростеха», любитель «майнинга криптовалют»

Директор другого предприятия, Ковылкинского электромеханического завода, стал вторым самым богатым мордовским депутатом по итогам 2018 года — это Владимир Евтеев, член комитета Госсобрания Мордовии по бюджету, финансам и налогам. Он задекларировал с супругой 21,4 млн рублей, на 7,1% меньше, чем годом ранее.

Владимир Евтеев стал вторым самым богатым мордовским депутатом по итогам 2018 года. Фото stolica-s.su

ПАО КЭМЗ входит в АО «Росэлектроника», входящее, в свою очередь, в структуру «Ростеха», — в марте 2018 года завод прославился закупкой оборудования, используемого для майнинга криптовалют на 17,6 млн рублей, хотя в «Ростехе» уверяли, что не реализуют никаких проектов в этой сфере. В феврале — марте этого года стало известно, что двух сотрудников КЭМЗ подозревают в получении взяток на 22 млн рублей. Тем временем завод остается прибыльным, на встрече с главой Мордовии гендиректор Евтеев рассказал, что по итогам прошлого года прибыль составила 274 млн рублей.

В собственности у депутата три земельных участка суммарной площадью примерно 4 тыс. кв. м, один из которых — на полторы тысячи «квадратов» — совместная собственность с супругой. Вместе супругой он владеет и жилым домом на 288,7 кв. м, двумя гаражами и «иным недвижимым имуществом», автомобилем Toyota, снегоболотоходом и прицепом для автомобиля ГАЗ.

В списке богатейших избранников — владелец стройкомпании и ректор вуза

Третий богатейший народный избранник Мордовии — Алексей Чингалев, член комитета Госсобрания Мордовии по экономической политике, предпринимательству и собственности, задекларировавший с супругой 16 млн рублей, что на 9,8% меньше, чем годом ранее. Автомобилей у него официально нет, только участок на двоих с женой (1,3 тыс. кв. м), дом на 505 кв. м, две квартиры на 60 м 56 кв. м и «иное недвижимое имущество» площадью 70 кв. м.

Чингалев уже с 1993 года работает гендиректором ОАО «Лато» (выручка — 1 млрд рублей, чистая прибыль — 70 млн) в рабочем поселке Комсомольский Чамзинского района. Компания была образована в ходе приватизации на базе государственного предприятия «Алексеевский комбинат асбестоцементных изделий». Само «Лато» сегодня один из ведущих производителей строительных материалов в России, специализирующийся на производстве фиброцементных плит, фасадных панелей и сайдинга. По данным ЕГРПО, на 83,99% оно принадлежит неназванным гражданам России (по данным «Спарк-Интерфакс», 17,76% из них принадлежат Наталье Фроловой, 10% — Алексею Чингалеву, 4,99% — Валерию Родимову), а еще на 16,01% — саранскому ООО «Карнелиус», владельцем которого выступает Сергей Чингалев — судя по отчеству, сын Алексея Чингалева (он же — замдиректора ОАО «Лато»).

В два с лишним раза разбогател в прошлом году депутат Сергей Вдовин, ректор Мордовского университета — совокупный доход семьи Вдовиных увеличился с 4,4 до 10,1 млн рублей. У семьи Вдовиных три участка на 4 тыс. кв. м, дача на 24,8 кв. м, дом на 387,4 кв. м, половина участка на 1,8 тыс. кв. м и полквартиры на 40 кв. м, а также автомобиль Toyota Land Cruiser.

В два раза разбогател в прошлом году депутат Сергей Вдовин, ректор Мордовского университета. Фото stolica-s.su

Глава двух «дочек» «Газпрома» — сын главы двух «дочек» «Газпрома»



Пятерку богатейших мордовских депутатов замыкает Максим Автаев, задекларировавший почти 10 млн рублей (на 7,7% меньше, чем годом ранее). В собственности у него 10 земельных участков на 135,2 тыс. кв. м (включая один большой на 120 тыс. кв. м), жилой дом на 215 кв. м, квартира на 96 кв. м и еще одна сотая в квартире на 43 кв. м, гараж и бокс гаража, три «иных недвижимых имущества». У супруги Автаева — автомобиль Porsche, две квартиры — 43 и 41 кв. м, а также сотая доля квартиры в 43 кв. м. Кроме того, ребенку депутата принадлежит квартира в 74 кв. м и восемь сотых квартиры на 43 кв. м. В прошлом году Автаев дополнительно приобрел еще одну квартиру площадью 84,3 кв. м. В гараже у депутата стоят два ВАЗа, УАЗ, М21 («Волга»), пять грузовиков (включая два КАМАЗа), мотороллер и мотоколяска «Муравей», мотоцикл «Харлей» полуприцепы и прицеп МАЗ.

Автаев является гендиректором двух крупнейших мордовских «дочек» «Газпрома» — с 2014 года ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» (выручка — 9,6 млрд рублей, чистая прибыль — 104,8 млн) и с 2017 года АО «Газпром газораспределение Саранск» (выручка — 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 4,5 млн). Интересно, что до Максима Автаева «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» руководил его отец — Петр Автаев.

Максим Автаев — член комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по бюджету, финансам и налогам. В 2016 году ему, как в свое время и его отцу, избраться в Госсобрание сразу не удалось, но досталось одно из трех вакантных мест в парламенте от «Единой России», что немало говорит о влиянии «Газпрома» в Мордовии.

Возвращение «блудного сына»: в депутаты прошел ставленник Меркушкина, брата которого осудили за фиктивные документы

Отдельно расскажем о новичке — избранном в сентябре прошлого года единороссе Владимире Руженкове, гендиректоре ООО «Агрохолдинг «Новотроицкий», который задекларировал 3,7 млн рублей. В его собственности участок на 10 тыс. кв. м, два дома на 334,6 и 171,2 кв. м, квартира на 87 кв. м и четыре «иного недвижимого имущества» более чем на 50 кв. м. Кроме того, новый депутат Госсобрания Мордовии арендует еще один участок площадью 184,4 тыс. кв. м, в гараже у него стоят «Тойота» и снегоход.

Руженков новичок в Госсобрании, но не новичок в политике РМ. Фото vestnikapk.ru

Руженков новичок в Госсобрании, но не новичок в политике РМ. Ранее он возглавлял АО «АгроМордовия» и был руководителем аппарата правительства РМ. До 2016 года Руженков занимал кресло вице-премьера и министра торговли и предпринимательства еще со времен Николая Меркушкина.

В 2014 году уголовное дело было заведено на тогдашнего руководителя «АгроМордовии», брата Владимира — Сергея Руженкова (получил в итоге два года лишения свободы условно). Подтверждая право на бюджетную помощь, Сергей Руженков предоставил в правительство РМ ряд документов, которые были признаны следствием фиктивными — тем не менее брат министра торговли успел получить по ним 1,4 миллиона рублей субсидий из региональной казны.

Наблюдатели утверждают, что и поводом для отставки Владимира Руженкова в 2016 году стало то, что «56-летний вице-премьер давил на одного из бизнесменов, чтобы он переписал фирму на неких людей, в числе которых фигурировал брат Руженкова». По сообщению ряда СМИ, сразу после отставки министра в правительство Мордовии нагрянула следственная группа, командированная из Москвы. Сам «Агрохолдинг «Новотроицкий» (нулевая выручка — и 540 тыс. рублей прибыли) через одноименную агрофирму записан на некую Наталью Савину.

Декларации о доходах за 2018 год депутатов Госсобрания РМ

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО депутата ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 ГРИБАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 42.859.397,00 4.367.302,00 50.101.522,00 2 2 ЕВТЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 20.912.660,00 516.660,00 22.500.266,00 3 3 ЧИНГАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 14.613.658,00 1.434.182,00 16.553.513,00 4 4 ВДОВИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 9.719.655,00 416.328,00 4.020.412,00 5 5 АВТАЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 9.543.900,00 366.021,00 7.543.867,00 6 6 БОЛДЫРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 7.432.741,00 1.442.705,00 6.140.502,00 8 7 КОЛЬБОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 6.577.058,00 387.354,00 3.716.375,00 9 8 8 КАДАКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 6.514.145,00 267.712,00 8