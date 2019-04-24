Кудрин предложил объединить Казань, Самару, Тольятти и Ульяновск в метрополию

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости создания в России метрополий для уравновешивания развития страны. В частности, одной из таких метрополий должна стать агломерация, объединяющая Казань, Самару, Тольятти и Ульяновск.

«Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами Российской Федерации, особенно нас интересуют те регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам Российской Федерации», — цитирует Кудрина пресс-служба СП.

Он заявил, что в стране уже есть две таких метрополии – Москва и Санкт-Петербург. Третьей могла бы стать именно агломерация, включающая в себя Казань, Самару и другие города.

Также по мнению чиновника необходимо объединить скоростной дорогой Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. Кроме того, перспективу объединения в метрополию имеют Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк.