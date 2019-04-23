«Нефть в кредит»: четверть всей дебиторской задолженности ПФО приходится на предприятия Татарстана
Рост дебиторки отмечается в основном в нефтяных регионах, отражая увеличение сырьевого торгового оборота
Совокупная дебиторская задолженность перед предприятиями ПФО выросла с 2010 по 2018 год почти в три раза, составив 5,2 трлн рублей. Почти четверть этой суммы приходится на компании Татарстана (1,2 трлн). Рост дебиторской задолженности прямо пропорционален росту налоговых платежей. И отмечается он в основном в нефтяных регионах, что говорит, в первую очередь, о росте нефтяного торгового оборота. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», самая высокая доля только покупательских долгов перед предприятиями Оренбургской области — 93,5%. Татарстан, и в первую очередь «Татнефть», вел себя в прошлом году гораздо консервативнее, чем рискующие оренбургские компании.
Без малого четверть дебиторской задолженности ПФО приходится на Татарстан
Совокупная дебиторская задолженность (сумма долгов, причитающихся предприятиям со стороны их контрагентов) в регионах ПФО за 8 лет выросла почти в три раза: с 1,9 трлн до 5,2 трлн рублей. Две трети этого объема приходится на четыре региона, где большая часть экономики зависит от добычи полезных ископаемых, а именно на Татарстан (1,2 трлн — 24% всех долгов), Нижегородскую и Оренбургскую области и Башкортостан.
Надо учитывать, что дебиторская задолженность — это драйвер роста продаж; если бы большинство компаний работали по предоплате, сокращая продажи в кредит и снижая отсрочку платежей, рост продаж оказался бы минимальным и даже свелся бы в отдельных случаях к нулю. Добавим, что объем дебиторской задолженности в России в целом последние 20 лет рос экспоненциально, отражая темпы роста ВВП, увеличения количества новых компаний и соответственно торгового оборота.
Из того факта, что в ПФО основная доля дебиторской задолженности приходится на регионы с «нефтяной экономикой», можно сделать очевидный вывод, что рост продаж в них связан именно с продажей полезных ископаемых: под конец года, когда формируется общая дебиторская задолженность, не все покупатели нефти или газа успели или смогли расплатиться с крупнейшими добывающими компаниями ПФО).
Закономерно и то, что самая низкая дебиторская задолженность у бедных субъектов РФ. В ПФО, например, у девяти регионов совокупная задолженность соответствует одной татарстанской. В Пермском крае (380 млн рублей), Удмуртии, Саратовской и Ульяновской областях, Мордовии, Пензенской области, Чувашии, Кировской области и Марий Эл (38 млн рублей) задолженность к концу 2018 года накопилась в сумме 1,3 трлн рублей, что лишь на 100 млн рублей больше, чем должны предприятиям РТ.
|Регион
|2018
|2017
|2017
|2016
|2015
|Приволжский федеральный округ
|5.239.360.764
|4.605.038.748
|4.150.144.736
|3.942.608.510
|3.769.987.468
|Республика Татарстан (Татарстан)
|1.284.937.096
|1.077.038.616
|863.591.888
|819.609.165
|734.527.051
|Нижегородская область
|882.697.650
|710.977.756
|612.052.037
|495.992.818
|513.256.052
|Оренбургская область
|666.078.028
|537.901.164
|537.446.664
|384.522.791
|358.905.175
|Республика Башкортостан
|618.138.019
|617.454.104
|491.268.186
|427.848.603
|408.149.349
|Самарская область
|496.160.832
|504.665.798
|501.171.256
|484.319.752
|499.756.051
|Пермский край
|379.911.445
|341.488.148
|330.892.735
|521.550.607
|456.966.954
|Удмуртская Республика
|263.093.492
|141.771.599
|133.596.726
|150.352.466
|154.655.420
|Саратовская область
|173.422.372
|174.348.602
|175.751.587
|181.839.428
|171.176.139
Рост дебиторской задолженности прямо пропорционален росту налоговых платежей
Отметим также, что основной рост задолженности пришелся на богатейшие регионы ПФО, грубо говоря, на ту же нефтегазовую отрасль. В Татарстане объем дебиторской задолженности с 2010 года вырос в три раза (с 435,7 млн рублей), как и в Нижегородской области (с 281,5 млн до 882,7 млн) и Башкортостане (со 190,5 млн до 618 млн рублей), а в Оренбургской области — почти в пять раз (со 147,5 млн до 666 млн рублей). Таким образом, главным рекордсменом в ПФО стал именно Оренбург, поднявшийся по объему задолженности с шестого на третье место и опередивший Самарскую область и Пермский край.
Напротив, у Чувашии и Кировской области продажи за эти годы фактически не росли, объем долга перед предприятиями этих регионов с 2010 по 2018 год включительно вырос лишь на 10 и 26,2%: с 54,7 млн до 60,3 млн рублей и с 39,3 млн до 49,6 млн рублей соответственно. В Саратовской области и Марий Эл рост был двукратный, что для почти десятилетнего развития немного.
В нашем материале о росте налоговых платежей и объеме дотаций мы уже писали о том, что объем налогов, поступавших в бюджет РФ в прошлом году, вырос в основном за счет нефтяной отрасли и нефтяных регионов, а число регионов, снизивших поступления в федеральный бюджет, увеличилось в два раза — до 30. Поэтому неудивительно, что это зеркально отражается и на ситуации с ростом дебиторской задолженности в ПФО: в 2018 году объем задолженности покупателей и поставщиков перед компаниями РТ вырос на 20%, на 24% дебиторская задолженность выросла в Нижегородской и Оренбургской областях.
Только в Башкортостане она замерла на прошлогодней отметке. А в Чувашии и Марий Эл, например, ее объем упал на 35% и 20% соответственно, что может свидетельствовать о снижении торгового оборота в этих регионах. В среднем же по ПФО дебиторская задолженность в прошлом году выросла на 13,7%.
Впрочем, 2018 год в смысле продаж, если судить о них по объему задолженности, оказался далеко не лучшим с 2014 года. Так, после снижения темпов роста ее в кризисном 2016 году до 6% (с 20% в 2015 году) в 2017 году она увеличилась на 17% — с 3,9 трлн до 4,6 трлн рублей.
Самые высокая доля долгов покупателей перед предприятиями Оренбургской области — 93,5%
Большая часть дебиторской задолженности предприятий ПФО приходится именно на долги покупателей и заказчиков за товары и услуги: 3,1 трлн из 5,2 трлн рублей (60%). Самые высокие долги покупателей у предприятий Оренбургской области — 623 млрд рублей, доля покупательских долгов здесь самая высокая — 93,5%. Более 70% покупательских долгов в общей дебиторской задолженности в Пермском крае — 286 из 380 млрд рублей, и Саратовской области — 124,2 из 173,4 млрд рублей.
Наименьшая доля долгов покупателей и заказчиков в Татарстане — 585,6 млрд из 1,3 трлн рублей (45,5%), Башкортостане — 272,3 из 618 млрд рублей (44%) и Удмуртии — 107,7 из 263 млрд рублей (41%). При этом темпы роста покупательской задолженности почти аналогичны темпам роста дебиторской задолженности вообще. Так же аналогично выглядит и динамика снижения числа крупных и средних предприятий — почти в два раза за восемь лет: с 4,4 тыс. до 2,4 тыс.
|Регион
|2018
|2017
|2017
|2016
|2015
|Приволжский федеральный округ
|3.129.029.028
|2.735.400.623
|2.683.510.606
|2.420.463.441
|2.387.295.164
|Оренбургская область
|623.006.783
|487.863.376
|484.165.696
|331.404.348
|323.862.969
|Республика Татарстан (Татарстан)
|585.620.944
|497.472.322
|477.779.404
|448.927.771
|432.799.643
|Нижегородская область
|511.192.677
|419.512.530
|376.427.423
|325.141.333
|324.614.246
|Самарская область
|314.350.425
|328.024.060
|350.659.556
|354.270.085
|356.646.971
|Пермский край
|285.917.862
|250.046.968
|227.326.686
|230.613.111
|247.225.429
|Республика Башкортостан
|272.339.529
|259.510.149
|268.649.024
|244.853.197
|216.518.463
|Саратовская область
|124.208.604
|119.475.050
|126.060.769
|114.314.469
|115.033.998
|Удмуртская Республика
|107.758.862
|89.635.734
|87.678.517
|100.925.326
|102.071.823
«Татнефть» вела себя в прошлом году консервативнее, чем рискующие оренбургские компании
Такая разница между оренбургскими предприятиями и компаниями Татарстана может означать разницу кредитной политики крупных нефтедобывающих организаций региона. Так, считается, что слишком высокая доля дебиторской задолженности в общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость предприятия (повышает риск неплатежей и связанных с ним финансовых потерь). В то же время она тесна связана с высокой рентабельностью и увеличением кредитной нагрузки на предприятия.
То есть если компания хочет быть только ликвидной, она будет отказываться продавать товар в кредит и предоставлять покупателям рассрочку. Напротив, при расширении рынков сбыта и завоевании высокой доли на рынке компания будет перекредитовываться и рисковать, отгружая товары клиентам в кредит по максимуму – и соответственно пользуясь товарным кредитом у своих же поставщиков. Иными словами, оренбургские компании в 2018 году брали больше кредитов и отпускали больше товаров в кредит – татарстанские же, в первую очередь «Татнефть», вели более осторожную и даже консервативную кредитную политику.
Добавим также, что помимо покупательской задолженности в объеме дебиторской задолженности сидят также иные долги, доля которых у предприятий РТ выше – это задолженность, обеспеченная полученными векселями; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; сумма уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам; задолженность по расчетам с прочими дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых и налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет) и проч. Всего по регионам ПФО на такую задолженность приходится 2,1 трлн рублей, или 40%.
Число предприятий с дебиторской задолженностью с 2010 года сократилось в ПФО в два раза
Сам объем дебиторской задолженности, повторим, не является каким-то негативным фактором (если он, конечно, не зашкаливающий). Негативным фактором является объем просроченной задолженности, а именно — доля просрочки в общем объеме долга перед предприятием.
Если судить по просрочке, то в ПФО дела за последние восемь лет, с одной стороны, улучшились. Так, количество крупных и средних предприятий и организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, с 2010 по 2018 год снизилось почти в два раза: с 4,6 тыс. до 2,6 тыс. В Татарстане их число сократилось с 512 до 277, в Башкортостане примерно такая же ситуация: было 568 — стало 298 компаний с просрочкой дебиторской задолженности. В Нижегородской области число таких предприятий снизилось на 30%, в Пермском крае — почти на 40%.
С другой стороны, сокращение числа предприятий с просрочкой можно объяснить и с негативной точки зрения: из-за конкуренции или экономической нестабильности рынок мог просто потерять ряд крупных и средних компаний, которые окончили свой жизненный путь ликвидацией или банкротством. На эти мысли наталкивает, например, рекордное снижение числа предприятий с просрочкой в беднейших регионах ПФО. В Кировской области число их сократилось почти на 70% (с 380 до 144), в Ульяновской области и Марий Эл — почти на 60%.
|Регион
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|Приволжский федеральный округ
|2.592
|2.491
|2.885
|3.097
|3.245
|Нижегородская область
|374
|353
|423
|434
|444
|Республика Башкортостан
|298
|287
|368
|343
|380
|Пермский край
|296
|292
|348
|369
|368
|Республика Татарстан (Татарстан)
|277
|246
|286
|316
|333
|Самарская область
|277
|269
|253
|250
|238
|Удмуртская Республика
|198
|212
|235
|269
|282
|Кировская область
|144
|152
|173
|217
|248
|Оренбургская область
|128
|128
|131
|154
|159
В кризис объем просрочки подскочил на 35%
О том, что экономический кризис для нефтяной отрасли в силу удачной рыночной конъюнктуры пройден, мы тоже уже писали. Подтверждается это и снижением просроченной дебиторской задолженности организаций в последние 2 года.
В кризис с 2014 по 2016 год просрочка в ПФО подскочила на 35%: с 240,7 млрд рублей до 328,8 млрд рублей, что свидетельствовало о тяжелом положении покупателей, увеличении числа тех клиентов предприятий, которые не могли вовремя расплатиться за продукцию, покупая ее в кредит или в рассрочку. В 2017 году объем просрочки резко сократился — на 15%, в прошлом году еще на 8%, всего на 23%, следовтельно, уменьшение объема просроченной дебиторской задолженности пока не смогло ликвидировать ее кризисный рост.
В настоящее время на предприятия регионов ПФО приходится 258 млрд рублей просроченной задолженности покупателей и поставщиков. Для сравнения, в 2014 году она составляла всего 240,7 млрд. В результате за 8 лет объем просрочки вырос на 34,6%. И сильнее прочего как раз в регионах с высокой долей в экономике добычи полезных ископаемых.
В Нижегородской области объем просрочки с 2010 года вырос в 1,7 раза (с 35,6 до 60,4 млрд рублей), в Башкортостане — почти в два раза (с 20,3 до 39 млрд рублей), в два с лишним раза просроченная дебиторская задолженность выросла в Пермском крае и Оренбургской области.
Только Татарстан стоит особняком: здесь объем просрочки за 8 лет вырос всего на 9,5%, что объясняется необычным сокращением объема просроченной дебиторской задолженности в кризисный 2016 год: тогда он упал в два раза, с 45 до 22,4 млрд рублей. Главным образом, согласно данным аналитической службы «Реального времени», за счет покупателей нефти: по виду «Добыча сырой нефти» объем просрочки тогда сократился с 21 до 2 млрд рублей. Иными словами, топ-менеджеры «Татнефти» смогли выбить деньги из своих покупателей до конца 2016 года. После чего объем просрочки вырос в 1,5 раза в 2017 году и увеличился еще и в 2018 году, когда РТ оказалась в числе шести регионов ПФО, где он вырос (на 14%). В остальных объем просрочки сократился (в целом по ПФО в 2018 году на 8%).
|Регион
|2018
|2017
|2017
|2016
|2015
|Приволжский федеральный округ
|257.943.983
|279.491.190
|269.023.659
|328.819.895
|308.131.259
|Нижегородская область
|60.395.104
|64.730.185
|57.972.772
|59.947.488
|51.477.689
|Республика Башкортостан
|39.168.951
|36.268.505
|39.173.262
|23.946.622
|26.556.400
|Республика Татарстан (Татарстан)
|38.195.929
|33.430.327
|22.620.583
|22.433.787
|45.072.147
|Самарская область
|30.683.585
|30.101.644
|47.953.072
|118.598.267
|82.885.057
|Пермский край
|30.217.923
|25.008.317
|25.043.625
|24.398.167
|30.707.022
|Ульяновская область
|10.725.172
|11.031.194
|9.507.181
|9.727.439
|12.193.648
|Оренбургская область
|10.667.526
|10.863.812
|14.396.434
|15.679.401
|11.472.614
|Саратовская область
|8.937.725
|11.996.655
|17.040.339
|12.007.206
|8.720.840
Самая высокая доля просроченной покупательской задолженности — перед предприятиями Кировской области, Марий Эл и Чувашии
Но главное здесь не объемы просрочки, а ее доля в общем объеме задолженности перед предприятиями регионов. И она с 2017 по 2018 год в целом по ПФО сократилась с 6 до 4,9%.
Самое тяжелое положение в 2017 году было у Чувашии, на предприятиях которой висело 92,4 млрд рублей дебиторской задолженности, из которых 30,2 млрд рублей — или 32,7% — была просроченной. Высокая доля просрочки была также в Нижегородской области (9,1%), Кировской области (12,7%) и Ульяновской области (8,1%).
И в 2018 году наиболее тяжелая ситуация остается у Чувашии и Кировской области, хотя доля просрочки там и снизилась, но остается относительно высокой — 11,7% и 11,2% соответственно. Резко — на 3% — выросла доля просрочки в Марий Эл: с 6,5 до 9,6%, что также говорит о непростом финансовом положении тамошних предприятий. Более 6% доля просрочки в 2018 году составила в Нижегородской и Самарской областях и в Башкортостане.
Отдельно отметим, что если говорить только о доле просроченной задолженности покупателей, то риски еще более возрастают для предприятий Кировской области, где доля покупательской просрочки достигла в 2018 году 15,1%, в Марий Эл (14%) и Чувашии (12,6%).
Наилучшие показатели демонстрируют Оренбургская область, где доля просрочки составила в прошлом году всего 1,6%, Татарстан и Пензенская область (3,16%). Отметим, что в РТ доля просрочки хотя и сократилась в 2018 году, но ненамного — с 3,1 до 2,97% (38,2 млрд из 1,3 трлн рублей). Для сравнения, в 2005 году наименьший удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей дебиторской задолженности был в Татарстане, тогда он составил по предприятиям 7,2%, а наибольший был в Марий Эл (32,6%).
Объем задолженности перед поставщиками татарстанских предприятий вырос с 2010 года в два раза
Наконец, как мы уже писали выше, рост дебиторской задолженности автоматически влечет за собой рост кредиторской задолженности. Если компания предпочитает, рискуя, больше продавать товары в кредит и с рассрочкой платежа, то она будет вынуждена и у своих же поставщиков брать товары в кредит и с рассрочкой платежа, не говоря уже о необходимости кредитоваться в банках.
Действительно, за те же 8 лет, когда объем дебиторской задолженности у предприятий регионов ПФО вырос в 2,7 раза. Почти так же вырос и объем задолженности поставщикам и подрядчикам самих организаций за товары и услуги: с 1 трлн до 2,6 трлн рублей. Но у ряда регионов долги перед поставщиками, при резком росте дебиторской задолженности с 2010 года, вызванном ростом продаж и торгового оборота, выросли сравнительно несильно.
К примеру, в РТ объем дебиторской задолженности предприятий вырос в три раза, до 1,3 трлн рублей, а долги перед поставщиками самих предприятий — лишь в 2,4 раза: с 245,6 млрд, до 585 млрд рублей. В Оренбургской области объем дебиторской задолженности (более 90% которой, напомним, приходится на покупателей) вырос за 8 лет в 4,5 раза, а долги перед поставщиками — лишь в 1,8 раз: с 59,2 до 109,8 млрд рублей. Это может быть связано и с запасами готовой продукции, которые отгрузили к концу года (от 30 до 50%), и с наличием собственных средств.
Сильнее прочих объем задолженности перед поставщиками и подрядчиками вырос у предприятий Нижегородской области (в 3,3 раза, до 526,8 млрд рублей) и Башкортостана (в 3 раза, до 331,1 млрд рублей). Долги перед поставщиками выросли и у компаний не самых богатых регионов: в 2,8 раза в Ульяновской (93,3 млрд) и Пензенской областях (57,5 млрд рублей).
|Регион
|2018
|2017
|2017
|2016
|2015
|Приволжский федеральный округ
|2.581.320.196
|2.361.894.638
|2.258.922.963
|2.090.104.955
|2.034.389.364
|Республика Татарстан (Татарстан)
|585.098.999
|511.086.959
|462.154.569
|441.777.260
|423.157.318
|Нижегородская область
|526.862.045
|458.479.995
|428.550.991
|350.683.340
|335.980.232
|Самарская область
|339.787.999
|327.869.049
|305.259.178
|282.056.066
|289.513.507
|Республика Башкортостан
|331.166.700
|309.944.637
|302.781.060
|287.194.651
|218.965.256
|Пермский край
|201.037.150
|195.349.712
|187.566.066
|179.730.407
|196.246.109
|Оренбургская область
|109.805.939
|106.495.690
|100.602.706
|101.458.271
|147.722.354
|Саратовская область
|94.252.694
|94.112.510
|104.308.631
|109.477.215
|98.933.147
|Ульяновская область
|93.342.974
|92.004.101
|87.338.898
|80.591.632
|76.638.310
Как покупательская просрочка 2017 года вынудила сильно задолжать поставщикам в Чувашии и Кировской области
Ключевым показателем, как и в случае с дебиторской задолженностью, является не ее объем, а доля просроченной задолженности перед поставщиками и подрядчиками от общего долга перед ними.
И здесь самая нестабильная ситуация в 2018 году возникла в Чувашии, где на просрочку платежей перед поставщиками пришлось 20,5% всего долга (7,8 из 38,3 млрд рублей). Объясняется это, вероятнее всего, тем, что именно у чувашских предприятий было самое тяжелое положение по просроченной дебиторской задолженности годом ранее: 32,7% всех долгов покупателей перед предприятиями были просроченными. Да и в 2018 году просроченная задолженность покупателей составляла 12,6%. Соответственно, не получив деньги от трети своих покупателей в 2017 году, чувашские предприятия в 2018-м вынуждены были перекладывать эту тяжесть на своих же поставщиков.
Аналогичная ситуация в Кировской области, где, напомним, просрочка дебиторской задолженности составила в 2017 году 12,7% (в 2018-м покупательская просрочка составила рекордные 15,1%), и, как следствие, в 2018 году просроченная задолженность поставщикам кировских предприятий составила высокие 11,6%. Такая же ситуация в Ульяновской области, где просрочка дебиторской задолженности в 2017 году (8,1%) вызвала в 2018 году просрочку задолженности поставщикам в 9,5%.
Самые низкие просроченные долги поставщикам у оренбургских, саратовских и татарстанских предприятий, там они не превышают 3%. Что может быть связано как с запасами готовой продукции, которые были отгружены к концу 2018 года, так и с наличием собственных средств. Очевидно, что у нефтедобывающих предприятий подобная возможность появляется чаще, чем у других компаний, соответственно, и у ненефтяных регионов ПФО.
Исключение — Мордовия с ее просрочкой поставщикам в 2,5% (напомним, регион по уши в долгах), но там и товарооборот невероятно мал, что демонстрирует и дебиторская задолженность, объем которой в 2018 году вырос лишь на 6,8%.
|Регион
|2018
|2017
|2017
|2016
|2015
|Приволжский федеральный округ
|153.359.969
|167.002.434
|167.581.982
|156.950.598
|130.221.539
|Нижегородская область
|27.352.110
|26.653.847
|24.303.776
|23.421.537
|21.553.367
|Республика Башкортостан
|21.573.007
|20.147.561
|21.059.521
|13.464.580
|12.484.476
|Пермский край
|21.177.673
|14.945.674
|14.802.626
|19.598.172
|11.946.635
|Республика Татарстан (Татарстан)
|19.329.463
|10.972.479
|12.353.429
|12.336.748
|14.089.787
|Самарская область
|13.513.540
|43.827.579
|41.885.890
|35.593.420
|18.117.919
|Оренбургская область
|13.107.417
|13.624.951
|12.756.068
|10.423.730
|14.222.801
|Ульяновская область
|9.136.446
|10.783.292
|10.717.451
|9.834.687
|12.628.176
|Чувашская Республика - Чувашия
|7.846.219
|5.585.825
|5.497.595
|4.025.555
|2.198.972
комментарии