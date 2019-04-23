«Нефть в кредит»: четверть всей дебиторской задолженности ПФО приходится на предприятия Татарстана

Рост дебиторки отмечается в основном в нефтяных регионах, отражая увеличение сырьевого торгового оборота

Совокупная дебиторская задолженность перед предприятиями ПФО выросла с 2010 по 2018 год почти в три раза, составив 5,2 трлн рублей. Почти четверть этой суммы приходится на компании Татарстана (1,2 трлн). Рост дебиторской задолженности прямо пропорционален росту налоговых платежей. И отмечается он в основном в нефтяных регионах, что говорит, в первую очередь, о росте нефтяного торгового оборота. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», самая высокая доля только покупательских долгов перед предприятиями Оренбургской области — 93,5%. Татарстан, и в первую очередь «Татнефть», вел себя в прошлом году гораздо консервативнее, чем рискующие оренбургские компании.

Без малого четверть дебиторской задолженности ПФО приходится на Татарстан

Совокупная дебиторская задолженность (сумма долгов, причитающихся предприятиям со стороны их контрагентов) в регионах ПФО за 8 лет выросла почти в три раза: с 1,9 трлн до 5,2 трлн рублей. Две трети этого объема приходится на четыре региона, где большая часть экономики зависит от добычи полезных ископаемых, а именно на Татарстан (1,2 трлн — 24% всех долгов), Нижегородскую и Оренбургскую области и Башкортостан.

Надо учитывать, что дебиторская задолженность — это драйвер роста продаж; если бы большинство компаний работали по предоплате, сокращая продажи в кредит и снижая отсрочку платежей, рост продаж оказался бы минимальным и даже свелся бы в отдельных случаях к нулю. Добавим, что объем дебиторской задолженности в России в целом последние 20 лет рос экспоненциально, отражая темпы роста ВВП, увеличения количества новых компаний и соответственно торгового оборота.

Из того факта, что в ПФО основная доля дебиторской задолженности приходится на регионы с «нефтяной экономикой», можно сделать очевидный вывод, что рост продаж в них связан именно с продажей полезных ископаемых: под конец года, когда формируется общая дебиторская задолженность, не все покупатели нефти или газа успели или смогли расплатиться с крупнейшими добывающими компаниями ПФО).

Закономерно и то, что самая низкая дебиторская задолженность у бедных субъектов РФ. В ПФО, например, у девяти регионов совокупная задолженность соответствует одной татарстанской. В Пермском крае (380 млн рублей), Удмуртии, Саратовской и Ульяновской областях, Мордовии, Пензенской области, Чувашии, Кировской области и Марий Эл (38 млн рублей) задолженность к концу 2018 года накопилась в сумме 1,3 трлн рублей, что лишь на 100 млн рублей больше, чем должны предприятиям РТ.

Дебиторская задолженность по регионам ПФО на конец года, тыс. руб.

Регион 2018 2017 2017 2016 2015 Приволжский федеральный округ 5.239.360.764 4.605.038.748 4.150.144.736 3.942.608.510 3.769.987.468 Республика Татарстан (Татарстан) 1.284.937.096 1.077.038.616 863.591.888 819.609.165 734.527.051 Нижегородская область 882.697.650 710.977.756 612.052.037 495.992.818 513.256.052 Оренбургская область 666.078.028 537.901.164 537.446.664 384.522.791 358.905.175 Республика Башкортостан 618.138.019 617.454.104 491.268.186 427.848.603 408.149.349 Самарская область 496.160.832 504.665.798 501.171.256 484.319.752 499.756.051 Пермский край 379.911.445 341.488.148 330.892.735 521.550.607 456.966.954 Удмуртская Республика 263.093.492 141.771.599 133.596.726 150.352.466 154.655.420 Саратовская область 173.422.372 174.348.602 175.751.587 181.839.428 171.176.139

Рост дебиторской задолженности прямо пропорционален росту налоговых платежей



Отметим также, что основной рост задолженности пришелся на богатейшие регионы ПФО, грубо говоря, на ту же нефтегазовую отрасль. В Татарстане объем дебиторской задолженности с 2010 года вырос в три раза (с 435,7 млн рублей), как и в Нижегородской области (с 281,5 млн до 882,7 млн) и Башкортостане (со 190,5 млн до 618 млн рублей), а в Оренбургской области — почти в пять раз (со 147,5 млн до 666 млн рублей). Таким образом, главным рекордсменом в ПФО стал именно Оренбург, поднявшийся по объему задолженности с шестого на третье место и опередивший Самарскую область и Пермский край.

Напротив, у Чувашии и Кировской области продажи за эти годы фактически не росли, объем долга перед предприятиями этих регионов с 2010 по 2018 год включительно вырос лишь на 10 и 26,2%: с 54,7 млн до 60,3 млн рублей и с 39,3 млн до 49,6 млн рублей соответственно. В Саратовской области и Марий Эл рост был двукратный, что для почти десятилетнего развития немного.

В нашем материале о росте налоговых платежей и объеме дотаций мы уже писали о том, что объем налогов, поступавших в бюджет РФ в прошлом году, вырос в основном за счет нефтяной отрасли и нефтяных регионов, а число регионов, снизивших поступления в федеральный бюджет, увеличилось в два раза — до 30. Поэтому неудивительно, что это зеркально отражается и на ситуации с ростом дебиторской задолженности в ПФО: в 2018 году объем задолженности покупателей и поставщиков перед компаниями РТ вырос на 20%, на 24% дебиторская задолженность выросла в Нижегородской и Оренбургской областях.

Только в Башкортостане она замерла на прошлогодней отметке. А в Чувашии и Марий Эл, например, ее объем упал на 35% и 20% соответственно, что может свидетельствовать о снижении торгового оборота в этих регионах. В среднем же по ПФО дебиторская задолженность в прошлом году выросла на 13,7%.

Впрочем, 2018 год в смысле продаж, если судить о них по объему задолженности, оказался далеко не лучшим с 2014 года. Так, после снижения темпов роста ее в кризисном 2016 году до 6% (с 20% в 2015 году) в 2017 году она увеличилась на 17% — с 3,9 трлн до 4,6 трлн рублей.

Самые высокая доля долгов покупателей перед предприятиями Оренбургской области — 93,5%

Большая часть дебиторской задолженности предприятий ПФО приходится именно на долги покупателей и заказчиков за товары и услуги: 3,1 трлн из 5,2 трлн рублей (60%). Самые высокие долги покупателей у предприятий Оренбургской области — 623 млрд рублей, доля покупательских долгов здесь самая высокая — 93,5%. Более 70% покупательских долгов в общей дебиторской задолженности в Пермском крае — 286 из 380 млрд рублей, и Саратовской области — 124,2 из 173,4 млрд рублей.

Наименьшая доля долгов покупателей и заказчиков в Татарстане — 585,6 млрд из 1,3 трлн рублей (45,5%), Башкортостане — 272,3 из 618 млрд рублей (44%) и Удмуртии — 107,7 из 263 млрд рублей (41%). При этом темпы роста покупательской задолженности почти аналогичны темпам роста дебиторской задолженности вообще. Так же аналогично выглядит и динамика снижения числа крупных и средних предприятий — почти в два раза за восемь лет: с 4,4 тыс. до 2,4 тыс.



Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги по регионам ПФО на конец года, тыс. руб.

Регион 2018 2017 2017 2016 2015 Приволжский федеральный округ 3.129.029.028 2.735.400.623 2.683.510.606 2.420.463.441 2.387.295.164 Оренбургская область 623.006.783 487.863.376 484.165.696 331.404.348 323.862.969 Республика Татарстан (Татарстан) 585.620.944 497.472.322 477.779.404 448.927.771 432.799.643 Нижегородская область 511.192.677 419.512.530 376.427.423 325.141.333 324.614.246 Самарская область 314.350.425 328.024.060 350.659.556 354.270.085 356.646.971 Пермский край 285.917.862 250.046.968 227.326.686 230.613.111 247.225.429 Республика Башкортостан 272.339.529 259.510.149 268.649.024 244.853.197 216.518.463 Саратовская область 124.208.604 119.475.050 126.060.769 114.314.469 115.033.998 Удмуртская Республика 107.758.862 89.635.734 87.678.517 100.925.326 102.071.823

«Татнефть» вела себя в прошлом году консервативнее, чем рискующие оренбургские компании

Такая разница между оренбургскими предприятиями и компаниями Татарстана может означать разницу кредитной политики крупных нефтедобывающих организаций региона. Так, считается, что слишком высокая доля дебиторской задолженности в общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость предприятия (повышает риск неплатежей и связанных с ним финансовых потерь). В то же время она тесна связана с высокой рентабельностью и увеличением кредитной нагрузки на предприятия.

То есть если компания хочет быть только ликвидной, она будет отказываться продавать товар в кредит и предоставлять покупателям рассрочку. Напротив, при расширении рынков сбыта и завоевании высокой доли на рынке компания будет перекредитовываться и рисковать, отгружая товары клиентам в кредит по максимуму – и соответственно пользуясь товарным кредитом у своих же поставщиков. Иными словами, оренбургские компании в 2018 году брали больше кредитов и отпускали больше товаров в кредит – татарстанские же, в первую очередь «Татнефть», вели более осторожную и даже консервативную кредитную политику.

Добавим также, что помимо покупательской задолженности в объеме дебиторской задолженности сидят также иные долги, доля которых у предприятий РТ выше – это задолженность, обеспеченная полученными векселями; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; сумма уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам; задолженность по расчетам с прочими дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых и налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет) и проч. Всего по регионам ПФО на такую задолженность приходится 2,1 трлн рублей, или 40%.

Число предприятий с дебиторской задолженностью с 2010 года сократилось в ПФО в два раза

Сам объем дебиторской задолженности, повторим, не является каким-то негативным фактором (если он, конечно, не зашкаливающий). Негативным фактором является объем просроченной задолженности, а именно — доля просрочки в общем объеме долга перед предприятием.

Если судить по просрочке, то в ПФО дела за последние восемь лет, с одной стороны, улучшились. Так, количество крупных и средних предприятий и организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, с 2010 по 2018 год снизилось почти в два раза: с 4,6 тыс. до 2,6 тыс. В Татарстане их число сократилось с 512 до 277, в Башкортостане примерно такая же ситуация: было 568 — стало 298 компаний с просрочкой дебиторской задолженности. В Нижегородской области число таких предприятий снизилось на 30%, в Пермском крае — почти на 40%.

С другой стороны, сокращение числа предприятий с просрочкой можно объяснить и с негативной точки зрения: из-за конкуренции или экономической нестабильности рынок мог просто потерять ряд крупных и средних компаний, которые окончили свой жизненный путь ликвидацией или банкротством. На эти мысли наталкивает, например, рекордное снижение числа предприятий с просрочкой в беднейших регионах ПФО. В Кировской области число их сократилось почти на 70% (с 380 до 144), в Ульяновской области и Марий Эл — почти на 60%.



Количество крупных и средних предприятий и организаций ПФО, имеющих просроченную дебиторскую задолженность

Регион 2018 2017 2016 2015 2014 Приволжский федеральный округ 2.592 2.491 2.885 3.097 3.245 Нижегородская область 374 353 423 434 444 Республика Башкортостан 298 287 368 343 380 Пермский край 296 292 348 369 368 Республика Татарстан (Татарстан) 277 246 286 316 333 Самарская область 277 269 253 250 238 Удмуртская Республика 198 212 235 269 282 Кировская область 144 152 173 217 248 Оренбургская область 128 128 131 154 159

В кризис объем просрочки подскочил на 35%

О том, что экономический кризис для нефтяной отрасли в силу удачной рыночной конъюнктуры пройден, мы тоже уже писали. Подтверждается это и снижением просроченной дебиторской задолженности организаций в последние 2 года.

В кризис с 2014 по 2016 год просрочка в ПФО подскочила на 35%: с 240,7 млрд рублей до 328,8 млрд рублей, что свидетельствовало о тяжелом положении покупателей, увеличении числа тех клиентов предприятий, которые не могли вовремя расплатиться за продукцию, покупая ее в кредит или в рассрочку. В 2017 году объем просрочки резко сократился — на 15%, в прошлом году еще на 8%, всего на 23%, следовтельно, уменьшение объема просроченной дебиторской задолженности пока не смогло ликвидировать ее кризисный рост.

В настоящее время на предприятия регионов ПФО приходится 258 млрд рублей просроченной задолженности покупателей и поставщиков. Для сравнения, в 2014 году она составляла всего 240,7 млрд. В результате за 8 лет объем просрочки вырос на 34,6%. И сильнее прочего как раз в регионах с высокой долей в экономике добычи полезных ископаемых.

В Нижегородской области объем просрочки с 2010 года вырос в 1,7 раза (с 35,6 до 60,4 млрд рублей), в Башкортостане — почти в два раза (с 20,3 до 39 млрд рублей), в два с лишним раза просроченная дебиторская задолженность выросла в Пермском крае и Оренбургской области.

Только Татарстан стоит особняком: здесь объем просрочки за 8 лет вырос всего на 9,5%, что объясняется необычным сокращением объема просроченной дебиторской задолженности в кризисный 2016 год: тогда он упал в два раза, с 45 до 22,4 млрд рублей. Главным образом, согласно данным аналитической службы «Реального времени», за счет покупателей нефти: по виду «Добыча сырой нефти» объем просрочки тогда сократился с 21 до 2 млрд рублей. Иными словами, топ-менеджеры «Татнефти» смогли выбить деньги из своих покупателей до конца 2016 года. После чего объем просрочки вырос в 1,5 раза в 2017 году и увеличился еще и в 2018 году, когда РТ оказалась в числе шести регионов ПФО, где он вырос (на 14%). В остальных объем просрочки сократился (в целом по ПФО в 2018 году на 8%).



Просроченная дебиторская задолженность организаций ПФО, тыс. руб.

Регион 2018 2017 2017 2016 2015 Приволжский федеральный округ 257.943.983 279.491.190 269.023.659 328.819.895 308.131.259 Нижегородская область 60.395.104 64.730.185 57.972.772 59.947.488 51.477.689 Республика Башкортостан 39.168.951 36.268.505 39.173.262 23.946.622 26.556.400 Республика Татарстан (Татарстан) 38.195.929 33.430.327 22.620.583 22.433.787 45.072.147 Самарская область 30.683.585 30.101.644 47.953.072 118.598.267 82.885.057 Пермский край 30.217.923 25.008.317 25.043.625 24.398.167 30.707.022 Ульяновская область 10.725.172 11.031.194 9.507.181 9.727.439 12.193.648 Оренбургская область 10.667.526 10.863.812 14.396.434 15.679.401 11.472.614 Саратовская область 8.937.725 11.996.655 17.040.339 12.007.206 8.720.840

Самая высокая доля просроченной покупательской задолженности — перед предприятиями Кировской области, Марий Эл и Чувашии

Но главное здесь не объемы просрочки, а ее доля в общем объеме задолженности перед предприятиями регионов. И она с 2017 по 2018 год в целом по ПФО сократилась с 6 до 4,9%.

Самое тяжелое положение в 2017 году было у Чувашии, на предприятиях которой висело 92,4 млрд рублей дебиторской задолженности, из которых 30,2 млрд рублей — или 32,7% — была просроченной. Высокая доля просрочки была также в Нижегородской области (9,1%), Кировской области (12,7%) и Ульяновской области (8,1%).

И в 2018 году наиболее тяжелая ситуация остается у Чувашии и Кировской области, хотя доля просрочки там и снизилась, но остается относительно высокой — 11,7% и 11,2% соответственно. Резко — на 3% — выросла доля просрочки в Марий Эл: с 6,5 до 9,6%, что также говорит о непростом финансовом положении тамошних предприятий. Более 6% доля просрочки в 2018 году составила в Нижегородской и Самарской областях и в Башкортостане.

Отдельно отметим, что если говорить только о доле просроченной задолженности покупателей, то риски еще более возрастают для предприятий Кировской области, где доля покупательской просрочки достигла в 2018 году 15,1%, в Марий Эл (14%) и Чувашии (12,6%).

Наилучшие показатели демонстрируют Оренбургская область, где доля просрочки составила в прошлом году всего 1,6%, Татарстан и Пензенская область (3,16%). Отметим, что в РТ доля просрочки хотя и сократилась в 2018 году, но ненамного — с 3,1 до 2,97% (38,2 млрд из 1,3 трлн рублей). Для сравнения, в 2005 году наименьший удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей дебиторской задолженности был в Татарстане, тогда он составил по предприятиям 7,2%, а наибольший был в Марий Эл (32,6%).

Объем задолженности перед поставщиками татарстанских предприятий вырос с 2010 года в два раза

Наконец, как мы уже писали выше, рост дебиторской задолженности автоматически влечет за собой рост кредиторской задолженности. Если компания предпочитает, рискуя, больше продавать товары в кредит и с рассрочкой платежа, то она будет вынуждена и у своих же поставщиков брать товары в кредит и с рассрочкой платежа, не говоря уже о необходимости кредитоваться в банках.

Действительно, за те же 8 лет, когда объем дебиторской задолженности у предприятий регионов ПФО вырос в 2,7 раза. Почти так же вырос и объем задолженности поставщикам и подрядчикам самих организаций за товары и услуги: с 1 трлн до 2,6 трлн рублей. Но у ряда регионов долги перед поставщиками, при резком росте дебиторской задолженности с 2010 года, вызванном ростом продаж и торгового оборота, выросли сравнительно несильно.

К примеру, в РТ объем дебиторской задолженности предприятий вырос в три раза, до 1,3 трлн рублей, а долги перед поставщиками самих предприятий — лишь в 2,4 раза: с 245,6 млрд, до 585 млрд рублей. В Оренбургской области объем дебиторской задолженности (более 90% которой, напомним, приходится на покупателей) вырос за 8 лет в 4,5 раза, а долги перед поставщиками — лишь в 1,8 раз: с 59,2 до 109,8 млрд рублей. Это может быть связано и с запасами готовой продукции, которые отгрузили к концу года (от 30 до 50%), и с наличием собственных средств.

Сильнее прочих объем задолженности перед поставщиками и подрядчиками вырос у предприятий Нижегородской области (в 3,3 раза, до 526,8 млрд рублей) и Башкортостана (в 3 раза, до 331,1 млрд рублей). Долги перед поставщиками выросли и у компаний не самых богатых регионов: в 2,8 раза в Ульяновской (93,3 млрд) и Пензенской областях (57,5 млрд рублей).



Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги в ПФО, тыс. руб.

Регион 2018 2017 2017 2016 2015 Приволжский федеральный округ 2.581.320.196 2.361.894.638 2.258.922.963 2.090.104.955 2.034.389.364 Республика Татарстан (Татарстан) 585.098.999 511.086.959 462.154.569 441.777.260 423.157.318 Нижегородская область 526.862.045 458.479.995 428.550.991 350.683.340 335.980.232 Самарская область 339.787.999 327.869.049 305.259.178 282.056.066 289.513.507 Республика Башкортостан 331.166.700 309.944.637 302.781.060 287.194.651 218.965.256 Пермский край 201.037.150 195.349.712 187.566.066 179.730.407 196.246.109 Оренбургская область 109.805.939 106.495.690 100.602.706 101.458.271 147.722.354 Саратовская область 94.252.694 94.112.510 104.308.631 109.477.215 98.933.147 Ульяновская область 93.342.974 92.004.101 87.338.898 80.591.632 76.638.310

Как покупательская просрочка 2017 года вынудила сильно задолжать поставщикам в Чувашии и Кировской области

Ключевым показателем, как и в случае с дебиторской задолженностью, является не ее объем, а доля просроченной задолженности перед поставщиками и подрядчиками от общего долга перед ними.

И здесь самая нестабильная ситуация в 2018 году возникла в Чувашии, где на просрочку платежей перед поставщиками пришлось 20,5% всего долга (7,8 из 38,3 млрд рублей). Объясняется это, вероятнее всего, тем, что именно у чувашских предприятий было самое тяжелое положение по просроченной дебиторской задолженности годом ранее: 32,7% всех долгов покупателей перед предприятиями были просроченными. Да и в 2018 году просроченная задолженность покупателей составляла 12,6%. Соответственно, не получив деньги от трети своих покупателей в 2017 году, чувашские предприятия в 2018-м вынуждены были перекладывать эту тяжесть на своих же поставщиков.

Аналогичная ситуация в Кировской области, где, напомним, просрочка дебиторской задолженности составила в 2017 году 12,7% (в 2018-м покупательская просрочка составила рекордные 15,1%), и, как следствие, в 2018 году просроченная задолженность поставщикам кировских предприятий составила высокие 11,6%. Такая же ситуация в Ульяновской области, где просрочка дебиторской задолженности в 2017 году (8,1%) вызвала в 2018 году просрочку задолженности поставщикам в 9,5%.

Самые низкие просроченные долги поставщикам у оренбургских, саратовских и татарстанских предприятий, там они не превышают 3%. Что может быть связано как с запасами готовой продукции, которые были отгружены к концу 2018 года, так и с наличием собственных средств. Очевидно, что у нефтедобывающих предприятий подобная возможность появляется чаще, чем у других компаний, соответственно, и у ненефтяных регионов ПФО.

Исключение — Мордовия с ее просрочкой поставщикам в 2,5% (напомним, регион по уши в долгах), но там и товарооборот невероятно мал, что демонстрирует и дебиторская задолженность, объем которой в 2018 году вырос лишь на 6,8%.



Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги в ПФО, тыс. руб.

Регион 2018 2017 2017 2016 2015 Приволжский федеральный округ 153.359.969 167.002.434 167.581.982 156.950.598 130.221.539 Нижегородская область 27.352.110 26.653.847 24.303.776 23.421.537 21.553.367 Республика Башкортостан 21.573.007 20.147.561 21.059.521 13.464.580 12.484.476 Пермский край 21.177.673 14.945.674 14.802.626 19.598.172 11.946.635 Республика Татарстан (Татарстан) 19.329.463 10.972.479 12.353.429 12.336.748 14.089.787 Самарская область 13.513.540 43.827.579 41.885.890 35.593.420 18.117.919 Оренбургская область 13.107.417 13.624.951 12.756.068 10.423.730 14.222.801 Ульяновская область 9.136.446 10.783.292 10.717.451 9.834.687 12.628.176 Чувашская Республика - Чувашия 7.846.219 5.585.825 5.497.595 4.025.555 2.198.972