Быков считает причиной своей госпитализации в Уфе отравление

Писатель Дмитрий Быков заявил, что причиной резкого ухудшения его здоровья при перелете в Уфу стало отравление.

«Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление, она не установлена», — заявил литератор в передаче «Один» на радиостанции «Эхо Москвы», которую он записал прямо в больнице.

Он подчеркнул, что не имеет диабета или гипертонии, а также не употреблял алкоголь или наркотики.

«Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание», — сказал он.

Напомним, что Быков попал в уфимскую БСМП после того, как почувствовал себя плохо в самолете. Врачи ввели писателя в медикаментозную кому, поскольку не могли поставить ему диагноз. Для лечения литератора пришлось перевезти в Москву.