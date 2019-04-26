Собор русских Башкирии возглавил депутат Госдумы Павел Качкаев

Новым председателем президиума исполкома Собора русских Башкирии избран депутат Госдумы РФ Павел Качкаев. Решение было принято на внеочередном съезде организации 25 апреля.

На новой должности Качкаев сменил Виктора Пчелинцева, который получил орден Салавата Юлаева из рук врио главы Башкортостана Радия Хабирова, передает «Башинформ».

Уточняется, что Пчелинцев останется в составе исполкома Собора русских Башкирии.

Стоит отметить, что Павел Качкаев с 2003 по 2006 год руководил администрацией Уфы. С 2011 года — депутат Госдумы РФ, является членом партии «Единая Россия».

Собор русских Башкирии был основан в 1998 году, перерегистрирован в качестве региональной общественной организации в 2011 году. Имеет 70 отделений во всех муниципалитетах республики.

Напомним, ранее Радий Хабиров подписал указ о проведении V Всемирного курултая башкир в 2019 году.