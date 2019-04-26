Хабиров назначен куратором экологического образования и воспитания в ПФО

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назначен куратором в части обращения с ТКО и формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания граждан в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Решение было принято на первом заседании рабочей группы Совета при полпреде президента РФ в четверг, 25 апреля.

Хабиров должен проанализировать состояние дел в округе по данным направлениям, выявить системные проблемы и выработать предложения по их решению, рассказали в пресс-службе полпреда президента в ПФО.

Отмечается, что в заседании рабочей группы приняли участие представители Минприроды, Минстроя и ряда других ведомств.

Напомним, ранее Хабиров рассказал, что будет с Башкирией в случае снятия санкций.