Суд продлил арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову до 2 октября
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода продлил арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову на полгода, до 2 октября.
Также на этот срок продлили арест главе марийской телекомпании Наталье Кожановой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Маркелова Елену Вяткину.
Маркелова и Кожанова будут находиться в СИЗО в Нижнем Новгороде.
Напомним, что Маркелов обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов.
Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего главы Марий Эл на 1,5 млрд рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым