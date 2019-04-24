Суд продлил арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову до 2 октября

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода продлил арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову на полгода, до 2 октября.

Также на этот срок продлили арест главе марийской телекомпании Наталье Кожановой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Маркелова Елену Вяткину.

Маркелова и Кожанова будут находиться в СИЗО в Нижнем Новгороде.

Напомним, что Маркелов обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов.

Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего главы Марий Эл на 1,5 млрд рублей.

