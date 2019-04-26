Полеты S7 в Ижевск начнутся в октябре

Авиакомпания S7 начнет выполнять рейсы в Ижевск в октябре 2017 года. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что уже есть договоренность о двух ежедневных направлениях.

«Сначала был один, теперь уже два ежедневных слота компании S7, которая будет летать в Ижевск», — передает слова главы республиканского правительства «Коммерсантъ».

В то же время Семенов напомнил, что Удмуртия должна заниматься развитием собственной авиакомпании. Это позволит развить пассажиропоток, что привлечет в Ижевск больше авиакомпаний.



