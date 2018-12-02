Башкирская неделя: слухи об уходе премьера, горящий каучук и отставший Гареев

События недели в Башкортостане: Хабиров продолжает набирать свою команду, Биргалин готовится стать муфтием и точка в деле о девушке-дознавателе

За прошедшую неделю стали более конкретными слухи об отставке премьер-министра Башкирии. Теперь понятно, куда уйдет Рустэм Марданов и кто придет ему на смену. Хабиров продолжает формировать свою команду, а также показывает подчиненным новый стиль работы. Завершилось голосование по проекту «Великие имена России», и похоже, что имя аэропорта Уфы уже определено. Вероятно, что и кандидатура будущего муфтия Башкирии согласована со всеми необходимыми инстанциями. ДНК-тест поставил точку в деле об изнасиловании полицейскими своей коллеги. Отставки чиновников, пожар на СК и другие события — все это происходило в последние дни осени.

Отставка: ожидаемая внезапная

Главной политической новостью недели стала информация об уходе премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова. Она не стала неожиданной, поскольку после возвращения в Уфу Хабирова отставки главы республиканского правительства ждали все эксперты и аналитики.

По данным источников «Реального времени», место Марданова может занять замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов. Сам же действующий премьер может уйти в Центробанк и возглавить уральский главк регулятора.

«Реальное время» собрало комментарии экспертов по поводу перестановок на одном из самых влиятельных постов в Башкирии.

На неделе «башлык» провел «инвестчас» и поставил куратором всего инвестиционного направления главу своей администрации Александра Сидякина. Фото glavarb.ru

Хабиров действует



В начале недели врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил о назначении нового руководителя республиканского Минстроя. Врио министра строительства и ЖКХ стал еще один чиновник из администрации Красногорска — Михаил Киреев, который до переезда в Подмосковье работал в Стерлитамаке.

Тем временем подтвердились и слухи об отставке министра образования РБ Гульназ Шафиковой. Сообщение со ссылкой на источники опубликовало агентство «Башинформ». Республиканские СМИ растиражировали его, однако само агентство удалило заметку. Тем не менее увольнение Шафиковой кажется закономерным: с одной стороны, Хабиров постепенно заменяет команду своего предшественника, с другой, Шафикова прославилась как неграмотный министр образования на всю страну. Более того, по разным предположениям, она может возглавить либо Институт развития образования РБ, либо Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Судя по всему, профессорско-преподавательский состав обоих вузов не очень будет рад своему новому руководителю. Один из кандидатов на министерское кресло — начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин.

На неделе «башлык» провел «инвестчас» и поставил куратором всего инвестиционного направления главу своей администрации Александра Сидякина. Также он обсудил проект строительства цементного завода с инвесторами из Китая.

После требования включить его в закрытые чаты чиновников руководитель республики также открыл личную группу в Facebook для общения с представителями бизнеса. Хабиров подчеркнул, что предпринимателям «критически недостаточно внимания».

В очередной раз получили от врио главы РБ и коммунальщики Уфы. Он намекнул на то, что следит за уборкой снега на улицах башкирской столицы. Мэр Уфы Ульфат Мустафин раскритиковал подчиненных за недостаточное усердие в этой сфере.

Кроме того, накануне во время Всероссийского юридического форума в Уфе Хабиров посетовал, что ему хочется сделать много, но в должности врио главы республики не может полностью расправить свои крылья, поскольку ограничивает Конституция.

В Стерлитамаке произошел взрыв на заводе «Синтез-каучук». Фото: utv.ru



Горящий каучук



Во вторник в Стерлитамаке произошел взрыв на заводе «Синтез-каучук». В результате воспламенения смеси воздуха и изопентана пострадали четыре человека. Двое из них попали в реанимацию.

«Реальное время» вспомнило о владеющих предприятием офшорах и управляющей СК компании «Тау НефтеХим», принадлежащей известным башкирским предпринимателям Дамиру Мугинову и Иосифу Рутману, за которыми тянется шлейф уголовных дел.

Мустай и Муса

Накануне завершилось голосование за имя для аэропорта Уфы. Как и ожидалось, летчика Мусу Гареева и национального героя Салавата Юлаева обогнал литератор Мустай Карим, лидировавший в финальном этапе.

Ранее общественники и журналисты призывали отменить идею о переименовании аэропортов из-за жарких споров, разгоревшихся между сторонниками финалистов голосования. Кроме того, предложение отменить весь проект по новому имени для воздушной гавани Уфы поддержали представители КПРФ.

Тем временем колумнист «Реального времени» Марк Шишкин ответил журналисту Олегу Кашину, усомнившемуся в заслугах главных татарских и башкирских писателей. Автор подчеркивает, что посыл живущего в Лондоне русского националиста Кашина можно свести к простой формуле: национальный вопрос на пустом месте раздули большевики, чтобы утеснить русский народ. Однако наш колумнист убежден, что дело обстоит гораздо сложнее.

Как и ожидалось, летчика Мусу Гареева и национального героя Салавата Юлаева обогнал литератор Мустай Карим, лидировавший в финальном этапе. Фото mustai.ru

Бюджеты Башкирии и Татарстана

«Реальное время» сравнило бюджеты Татарстана и Башкирии, а также других регионов ПФО по итогам 9 месяцев. Анализ показал, что Уфа уступает по объему расходов и доходов бюджета только Казани. Доходы бюджета РТ на 36 млрд рублей превышают доходы бюджета РБ. При этом на «социалку» Башкирия будет тратить больше.

Любопытно, что РБ опережает Татарстан и по экономии средств. Если в запасе у казанской казны осталось 24,6 млрд рублей, то Уфа располагает 36,6 млрд рублей нерастраченных пока доходов: из доходов в размере 174,6 млрд рублей Башкортостан потратил пока 138 млрд.

Будущий муфтий?



Заместителем муфтия Башкирии назначен имам уфимской мечети «Фатхислам» Айнур Биргалин, ранее выдвигавший свою кандидатуру на пост председателя Духовного управления мусульман РБ. Он будет курировать деятельность молодежного отдела, вести работу с с муниципалитетами и имамами на местах. Остальные замы (Айнур Арслан, Аюп Бибарсов и Руслан Саяхов) пока остались при прежних должностях.

Похоже, что уфимский «Белый дом», Духовное управление и кураторы из Москвы окончательно согласовали новую схему руководства муфтиятом.

Напомним, что «Реальное время» уже писало о смене парадигмы в ДУМ РБ. После возвращения в республику Радия Хабирова в администрации главы Башкирии отказались от ставки на тандем Агляметдина Газизова и Айнура Арсланова. По данным источников, новое руководство республики переключилось на связку Нурмухамет Нигматуллин — Айнур Биргалин. Новый зам уже на разных мероприятиях выступает от имени своего шефа.

Видимо, что действующий муфтий останется на своем месте, после чего его сменит Биргалин.

Заместителем муфтия Башкирии назначен имам уфимской мечети «Фатхислам» Айнур Биргалин. Фото vk.com

ДНК МВД

Похоже, что споры вокруг скандала с изнасилованием в отделении МВД девушки-дознавателя должны завершиться. По информации телеграм-канала Mash, ДНК тест подтвердил — все трое обвиняемых экс-полицейских причастны.

Если это правда, все последние действия адвокатов должны оказаться бессмысленными. Алиби, в связи с которым защита просила освободить одного из обвиняемых, проваливается. Письмо Путину тоже не возымеет необходимого эффекта.

Провалы СЮ, глава Баймака и проблемные дороги



«Салават Юлаев» дважды подряд уступил «Магнитке». При этом принципиальный соперник уфимского клуба выиграл с разгромным счетом 4:0. Тренер СЮ Николай Цулыгин извинился перед болельщиками за всю команду.

На минувшей неделе ушел в отставку глава Баймакского района Ильшат Ситдиков, руководивший муниципалитетом в общей сложности 15 лет. Стоит отмтетить, что район за это время стал весьма депрессивным местом. К общей картине экономических проблем добавились межнациональные конфликты, выплеснувшиеся этой осенью в Темясово и Сибае (с чеченцами и курдами-езидами).

А вот заступивший на пост глава администрации Уфы Ульфат Мустафин начал с падения в Национальном рейтинге мэров. Он занял седьмое место, тогда как обычно его предшественник Ирек Ялалов оказывался в топ-3. В то же время новый мэр завел аккаунты в соцсетях и, судя по всему, рассчитывает на обратную связь с жителями.

Прокурор Уфы Владлен Михайленко покинул свой пост на фоне задержания одного из его подчиненных и чисток в башкортостанском надзорном ведомстве.



Жан-Поль Торрис рассказал о планах модернизировать и расширить производство на Белебеевском молочном комбинате, долю в котором компания приобрела еще в прошлом году. Фото Олега Яровикова / bashinform.ru

На форуме «Россия, вперед!» глава французской компании Savencia Fromage & Dairy (4 место по производству молочных продуктов в мире) Жан-Поль Торрис рассказал о планах модернизировать и расширить производство на Белебеевском молочном комбинате, долю в котором компания приобрела еще в прошлом году. Он также похвалил качество башкирского молока.

СМИ опубликовали полный список аварийных дорог в республике. В него вошли как трассы, так и дороги в городах. Среди городов и сел Башкирии большинство ДТП зафиксировано в Октябрьском, Иглино и Стерлитамаке. В Уфе больше всего аварий случается на Бакалинской, проспекте Октября и Сельской Богородской.