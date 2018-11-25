Адвокаты полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, направили письмо Путину

Сторона защиты полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, отправило письмо на имя президента России Владимира Путина и председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

В своем послании адвокаты подвергли сомнению справедливость расследования и описали некоторые детали громкого дела. Письмо опубликовало издание «Московский комсомолец».

«Обстоятельства происшествия вызывают вопросы к следователям, которые не желают проверять фактические доводы и доказательства, имеющиеся по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Адвокаты рассказали свою версию событий. По их словам, потерпевшая выпила в компании около 500 г виски, удары и ушибы получила во время падения с лестницы и драки с другой девушкой. Кроме того, «в заключении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей отсутствуют явные следы именно сексуального насилия».

«Несмотря на возможность немедленно обратиться в следственные органы об изнасиловании, потерпевшая утром 30 октября спокойно, в состоянии опьянения пришла на службу, присутствовала на утреннем оперативном совещании и затем работала с уголовными делами», — отметила сторона защиты.

В письме подчеркивается, что «следствие явно не желает принимать к сведению простой довод, что потерпевшая элементарно дает лживые показания вследствие сложившихся неприязненных отношений по службе».

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

Ранее СМИ сообщили об алиби у обвиняемых. Следком назвал данную информацию «способом защиты от обвинений».