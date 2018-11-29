В Башкирии глава Баймакского района ушел на пенсию

Глава администрации Баймакского района РБ Ильшат Ситдиков решил покинуть пост. Он уходит на пенсию на фоне двух межнациональных конфликтов, произошедших в районе этой осенью.

Ситдиков подчеркнул, что он покидает пост именно по причине выхода на пенсию. При этом чиновнику всего 57 лет, пишет «Медиакорсеть».

«Я отработал почти 15 лет в качестве главы администрации, в свое время долго работал на хозяйственной работе. Мне кажется, пора отдохнуть, займусь общественной деятельностью, буду помогать ветеранам района и другим делать все, чтобы республика наша расцвела, буду работать на имидж», — приводит слова Ситдикова издание.

Исполняющим обязанности главы района назначен глава Баймака Фанис Аминев.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 сентября в селе Темясово произошла массовая драка между местными башкирами и чеченскими рабочими, трудившимися на карьере.

В начале ноября жителей Сибая всколыхнула новость об избитых курдами-езидами башкирских парнях. В городе прошел стихийный митинг, собравший несколько сот человек.