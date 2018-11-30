Тукай, Лермонтов и Карим лидируют в финале конкурса имен для аэропортов в ПФО

В рамках конкурса «Великие имена России» сегодня, 30 ноября, заканчивается заключительное голосование по выбору новых названий для аэропортов в стране.



Имена победителей будут названы 4 декабря. В настоящее время на сайте конкурса проголосовали более 3,6 млн человек. Самыми активными регионами считаются Башкирия, Татарстан и Пензенская область — каждый из регионов дал по 170 тысяч голосов.

В Казани абсолютным лидером остается Габдулла Тукай (62 тыс. голосов), за ним следует Андрей Туполев (33,8 тыс. голосов). Ранее сам президент РТ Рустам Минниханов призвал голосовать за писателя на своей странице в соцсетях. С резкой критикой выступил журналист Олег Кашин. В Набережных Челнах лидирует Николай Лемаев (29,2 тыс., или 49%).

Что касается фаворитов, то в Пензе остается безусловным лидером поэт Михаил Лермонтов — 75% (128,1 тыс.), Сергей Королев лидирует в Самаре — 60% (68,2 тыс.). Кроме того, в Нижнем Новгороде лидирует Валерий Чкалов (53%, 44,4 тыс.), в Чебоксарах — Андриян Николаев (63%, 31,5 тыс.).

В Уфе на первом месте находится писатель Мустай Карим (51%, 87,2 тыс.). Голосование в республике проходит со скандалом — общественники выступили против переименования аэропорта из-за того, что в честь Карима названо достаточно объектов в регионе.

Ранее сообщалось, что часть аэропортов не примет участие в голосовании и сохранит прежние названия. Так, в Перми уже проходило голосование по выбору названия для аэропорта. Аналогичная ситуация в Саратове. В мае по распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева аэропорту было официально присвоено имя Юрия Гагарина.