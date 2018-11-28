Радий Хабиров создал группу в Facebook для общения с бизнесменами

Врио главы Башкирии Радий Хабиров открыл личную группу в Facebook для общения с представителями регионального бизнеса. Об этом он заявил в соцсетях.

По его словам, сегодня в Башкирии «огромное количество молодых и амбициозных людей, готовых заниматься бизнесом, развивая тем самым республику».

Однако, как пишет Хабиров, предпринимателям «критически недостаточно внимания», когда дело доходит до распределения ресурсов государства, также у них слабый контакт с властями, отсутствует обратная связь.

«В связи с этим открываю эту группу. Здесь буду принимать информацию и реагировать на нее. Обратите внимание, страница создана именно для предпринимателей, инвесторов, бизнеса. Для всего остального — ваших общечеловеческих бед, обид, критических стрел, шаурмы, снега и карикатур используйте, пожалуйста, мою основную страницу», — отметил Хабиров.

Напомним, ранее Радий Хабиров попросил, чтобы его добавили в общие чаты для чиновников в мессенджерах.