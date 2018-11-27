Премьер-министр Башкирии уходит в отставку — СМИ

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов в ближайшее время покинет свой пост.

По информации источника «Коммерсанта», Марданов планировал уйти еще в октябре, когда весь кабинет министров подал в отставку, но врио главы республики Радий Хабиров просил его остаться, чтобы «принять дела». Текущее решение об отставке он принял самостоятельно.

Планируется, что Рустэм Марданов уедет с повышением в Москву на работу в системе Центробанка, где ранее трудился. Нового премьера врио главы Башкирии Радий Хабиров пока назначать не планирует. Руководить деятельностью правительства он будет самостоятельно.

По источникам «Реального времени», среди возможных претендентов называют Рината Баширова, занимающего сейчас пост замруководителя администрации главы РБ. Должность замглавы аппарата он получил в конце октября.

Напомним, Рустэм Марданов работает в должности премьер-министра Башкирии с ноября 2015 года.